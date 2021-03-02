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Kamuda esnek çalışma sona erdi!

Kamu mesaisinde normalleşme artık başladı. Yapılan açıklama ile yarından itibaren esnek çalışma sona ererek normal mesai saatleri uygulanacak. Ancak bu çalışma düzeninden kronik hastalar idari izinli olarak sayılacak.

02 Mart 2021 Salı 00:00
Kamuda esnek çalışma sona erdi!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu akşam yapmış olduğu açıklamalar ile kabine toplantısında alınan kararlar sonrasında kamu mesaisinde normalleşmenin başlayacağı açıklandı.

Açıklamalar sonrasında yarından itibaren normal mesai saatleri uygulanacağı ve bu uygulamadan kronik rahatsızlığı bulunan hastaların muaf tutularak idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kabine toplantısı sonrasında verilen kararlarlar ile kamudaki esnek çalışma ile ilgili bir genelge yayımlandı. Yayınlanan bu genelgeye göre de kamuda esnek çalışma döneminin resmen sona erdiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Konuşmasında Türkiye’deki risk haritasına göre bölge bölge alınacak önlemler bu bölgelerdeki 'Yeni Kontrollü Normal' döneminin nasıl ve ne şekilde olacağını aktardı. Yeni normalleşme haritasında kamuda çalışanlar ile ilgili bir detay da yer aldı. 

Bu detaya göre kamuda esnek çalışma saatlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı genelgede şöyle denildi:



Son Güncelleme: 02.03.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
KamuNormalleşme
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