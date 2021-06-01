Son Güncelleme: 01.06.2021 00:37
Kamuda esnek çalışma bitti mi? 1 Haziran'dan itibaren kamuda mesai saatleri nasıl olacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılan kabine toplantısı sonrasında 1 Haziran’dan itibaren uygulanacak normalleşme kararlarını açıkladı. Kamuda esnek çalışmanın biteceği tarih ve mesai saatleri merak edildi. Kademeli normalleşme döneminde uygulanan kamuda esnek çalışma saatlerinin değişip değişmediği araştırılmaya başlandı. Peki Kamuda esnek çalışma bitti mi? 1 Haziran'dan itibaren kamuda mesai saatleri nasıl olacak? İşte detaylar…
01 Haziran 2021 Salı 00:37