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Kamuda esnek çalışma bitti mi? 1 Haziran'dan itibaren kamuda mesai saatleri nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılan kabine toplantısı sonrasında 1 Haziran’dan itibaren uygulanacak normalleşme kararlarını açıkladı. Kamuda esnek çalışmanın biteceği tarih ve mesai saatleri merak edildi. Kademeli normalleşme döneminde uygulanan kamuda esnek çalışma saatlerinin değişip değişmediği araştırılmaya başlandı. Peki Kamuda esnek çalışma bitti mi? 1 Haziran'dan itibaren kamuda mesai saatleri nasıl olacak? İşte detaylar…

01 Haziran 2021 Salı 00:37
Kamuda esnek çalışma bitti mi? 1 Haziran'dan itibaren kamuda mesai saatleri nasıl olacak?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 16:00’da gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme kararlarını açıkladı. Kamuda esnek çalışmanın biteceği tarih ve mesai saatleri merak edildi. Kademeli normalleşme döneminde uygulanan kamuda esnek çalışma saatlerinin değişip değişmediği araştırılmaya başlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 10:00-16:00 saatleri arasıdır. Kabine toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan esnek mesai uygulaması yeni bir düzenleme yapılana kadar aynı şekilde devam edecektir. 


Son Güncelleme: 01.06.2021 00:37
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Anahtar Kelimeler:
Kamu Mesai SaatleriKamuda Esnek çalışma1 Haziran
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