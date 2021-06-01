Kamuda esnek çalışma bitti mi? 1 Haziran'dan itibaren kamuda mesai saatleri nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 16:00’da gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme kararlarını açıkladı.nın biteceği tarih ve mesai saatleri merak edildi. Kademeli normalleşme döneminde uygulanan kamuda esnek çalışma saatlerinin değişip değişmediği araştırılmaya başlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 10:00-16:00 saatleri arasıdır. Kabine toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan esnek mesai uygulaması yeni bir düzenleme yapılana kadar aynı şekilde devam edecektir.