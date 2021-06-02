İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

Kamu personeli olmak için düzenlenen sınav şartı tarih oldu! Girişler artık noter kurasıyla..

Kamu personeli olmak için düzenlenen sınavların artık yapılmamasına ve alınacak personellerin sınava tabi tutulmadan noter kurası ile belirlenmesine karar verildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

02 Haziran 2021 Çarşamba 11:15
Kamu personeli olmak için düzenlenen sınav şartı tarih oldu! Girişler artık noter kurasıyla..
Takip Et:

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan yeni yönetmelikte kamu kurumlarına işçi alınmasıyla ilgili yapılan değişiklikler yer aldı. Yönetmelikte, temizlik hizmetleri ve koruma hizmetlerinin yanı sıra bakım ve onarım hizmetleri kadrolarına alınacak olan personellerin düzenlenecek sınava tabi tutulmadan noter kurası ile belirleneceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan yeni yönetmeliğe eklenen ve geçici olarak düzenlenen 9'uncu madde gereği, 2021 ile 2022 yılları arasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne (DSİ) istihdam sağlanması amacıyla alınacak olan temizlik, güvenlik ve bakım-onarım hizmet personellerinin herhangi bir sınava tabi tutulmaksızın noter kanalı tarafından belirlenecek olan kura yöntemi ile belirlenecek.

Buna göre, öncelik olarak sunulan talep şartlarına uygun olan tüm adayların başvurularının değerlendirilecek ve kurum için açık iş sayısı kadar asıl ile asıl sayının yaklaşık 4 katı kadar yedek aday noter kurasıyla belirlenecek. DSİ Müdürlüğü tarafından yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda ise asıl adaylar arasında  gerekli şartları taşımamış olanların yerine sırasıyla aranan şartları taşıyan yedek adaylar alınacak. 


Son Güncelleme: 02.06.2021 11:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DSİIşçi AlımıSınav şartıNoter Kurası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nişan törenleri yasak mı? Ev ve salonlarda nişan yapmak serbest mi?
Nişan törenleri yasak mı? Ev ve salonlarda nişan yapmak serbest mi?
Piknik alanlarında piknik yapmak yasak mı? Mesire ve piknik alanları kapalı mı, yasak mı? Mesire alanları açık mı?
Piknik alanlarında piknik yapmak yasak mı? Mesire ve piknik alanları kapalı mı, yasak mı? Mesire alanları açık mı?
2021 İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?
2021 İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?
Kafeler restoranlar açıldı mı, kaça kadar açık? Haziran 2021 kafe ve restoran güncel çalışma saatleri
Kafeler restoranlar açıldı mı, kaça kadar açık? Haziran 2021 kafe ve restoran güncel çalışma saatleri
İnternet kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak?
İnternet kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak?
Kahvehanelerde okey, batak oynamak serbest mi? Kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı?
Kahvehanelerde okey, batak oynamak serbest mi? Kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı?

Popüler Haberler

Acemi Anneler Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Türkan Hanım'ın Konağı dizisindeki Güliz karakteri kimdir? Seyhan Taşdemir nereli, yaşı kaç?
TRT 1 Payitaht Abdülhamid final mi yapacak? Payitaht Abdülhamid neden final yapıyor, final ne zaman?
e-Nabız, 182, MHRS aşı randevusu alma işlemleri
Çukur final fragmanı yayınlandı mı? Yamaç ölüyor mu?
Türkan Hanım’ın Konağı 187. bölüm fragmanı ve 3 Haziran 2021 Perşembe özeti TRT 1
Demet Akalın ve Alişan yeni sezonda TV8’e mi geçecek?
Emanet dizisi Kiraz kimdir? Gülderen Güler kimdir, nereli yaşı kaç?
Dolar neden arttı? 1 Haziran dolar bugün rekor kırdı mı, ne kadar oldu?
Acemi Anneler dizisi Melahat kimdir? Deniz Gökçe Kayhan yaşı ve oynadığı diziler
Baht Oyunu dizisi oyuncuları ve dizinin konusu nedir?
AÖF yaz okulu kayıt ücretleri ne kadar?
Aviva Bireysel Emeklilik Sisteminden kimler yararlanabilir? 2021
Ceza ve Tevkifevleri personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı ne zaman yapılacak?
Sihirli Annem dizisi Çilek kimdir? Belinay Süvari'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 2 Haziran 2021 Çarşamba
Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen “Ertem Göreç” vefat etti
TRT Spor'da 2 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışında neler yer alıyor?
Türkan Hanım’ın Konağı 186. bölüm izle 2 Haziran Çarşamba son bölüm – TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
2 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Aziz Yıldırım basın toplantısı ne zaman, hangi kanaldan yayınlanacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.