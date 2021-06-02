Kamu personeli olmak için düzenlenen sınav şartı tarih oldu! Girişler artık noter kurasıyla..

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan yeni yönetmelikte kamu kurumlarına işçi alınmasıyla ilgili yapılan değişiklikler yer aldı. Yönetmelikte, temizlik hizmetleri ve koruma hizmetlerinin yanı sıra bakım ve onarım hizmetleri kadrolarına alınacak olan personellerin düzenlenecek sınava tabi tutulmadan noter kurası ile belirleneceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan yeni yönetmeliğe eklenen ve geçici olarak düzenlenen 9'uncu madde gereği, 2021 ile 2022 yılları arasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne () istihdam sağlanması amacıyla alınacak olan temizlik, güvenlik ve bakım-onarım hizmet personellerinin herhangi bir sınava tabi tutulmaksızın noter kanalı tarafından belirlenecek olan kura yöntemi ile belirlenecek.

Buna göre, öncelik olarak sunulan talep şartlarına uygun olan tüm adayların başvurularının değerlendirilecek ve kurum için açık iş sayısı kadar asıl ile asıl sayının yaklaşık 4 katı kadar yedek aday noter kurasıyla belirlenecek. DSİ Müdürlüğü tarafından yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda ise asıl adaylar arasında gerekli şartları taşımamış olanların yerine sırasıyla aranan şartları taşıyan yedek adaylar alınacak.