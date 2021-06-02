Kamu personeli olmak için düzenlenen sınav şartı tarih oldu! Girişler artık noter kurasıyla..

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan yeni yönetmelikte kamu kurumlarına işçi alınmasıyla ilgili yapılan değişiklikler yer aldı. Yönetmelikte, temizlik hizmetleri ve koruma hizmetlerinin yanı sıra bakım ve onarım hizmetleri kadrolarına alınacak olan personellerin düzenlenecek sınava tabi tutulmadan noter kurası ile belirleneceği belirtildi.
Buna göre, öncelik olarak sunulan talep şartlarına uygun olan tüm adayların başvurularının değerlendirilecek ve kurum için açık iş sayısı kadar asıl ile asıl sayının yaklaşık 4 katı kadar yedek aday noter kurasıyla belirlenecek. DSİ Müdürlüğü tarafından yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda ise asıl adaylar arasında gerekli şartları taşımamış olanların yerine sırasıyla aranan şartları taşıyan yedek adaylar alınacak.