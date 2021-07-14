İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
Hadise hakkında yeni bir aşk iddiaları! Fotoğraflar ortaya çıktı..
Son Dakika
Hadise hakkında yeni bir aşk...
KPSS yerleştirme başvurularının sonuçları açıklandı!
Son Dakika
KPSS yerleştirme başvurularının sonuçları açıklandı!
Facebook kullanıcıları dikkat! Bu uygulamalar şifreleri çalıyor!
Son Dakika
Facebook kullanıcıları dikkat! Bu uygulamalar...

Kamu personel alımında yeni sisteme geçildi!

Kamuya girip memur veya işçi olmak isteyen vatandaşlarımızı ilgilendiren çok önemli bir düzenleme yapıldı. Memur olmak isteyenler artık kadro dağılımını kamu personel bilgi sistemi Strateji ve Bütçe Başkanlığı yönetimi ve kontrolünü yapacak. Yeni sistemde neler olacak? İşte ayrıntılar.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:34
Kamu personel alımında yeni sisteme geçildi!
Takip Et:

Yeni sistemle beraber Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Kamu Personeli Bilgi Sistemi Daire Başkanlığı kurulacak. Tüm kamu kurumları bu başkanlığa çevrimiçi bağlanacak. Kamu kurumlarında yaşanacak olan kadro talepleri buraya iletilecek.

Bu başkanlık tarafından personel listesi tutulacak. Kamudan atılan disiplin cezası alanlar vb olayların takibini de bu başkanlık ifa edecek. Bu çalışmaların sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi için bütün personel sistemlere buraya devredilecek.

Kamu personeli ile ilgili hususlarda her çeşit istatistiki bilgileri toplamak, personel kayıtlarını merkezi olarak tutmak, kurumlar arası veri paylaşımı ve değişimi için gerekli teknik koordinasyonu sağlamak görevi Strateji ve Bütçe Bakanlığında olacak.

 

Bu değişiklikler Cumhurbaşkanlığı karanamesi ile gerçekleşecek.


Son Güncelleme: 14.07.2021 16:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kamu PersoneliYeni Sistem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 Temmuz kaç yılında oldu?
15 Temmuz kaç yılında oldu?
500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı?
500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı?
E-Devlet 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı haberleri doğru mu?
E-Devlet 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı haberleri doğru mu?
Markette ambalajlı, paketli satılacak ürünler belli oldu
Markette ambalajlı, paketli satılacak ürünler belli oldu
Ege Bölgesi’nde bugün hava nasıl olacak? İşte hava durumuna ilişkin son veriler
Ege Bölgesi’nde bugün hava nasıl olacak? İşte hava durumuna ilişkin son veriler
Esnek çalışmadan kimler yararlanabilir? Kamuda yeni dönem başlıyor!
Esnek çalışmadan kimler yararlanabilir? Kamuda yeni dönem başlıyor!

Popüler Haberler

15 Temmuz müzesi nerede? Ziyaret saatleri ve ücreti 2021
Asgari ücrete ek zam gelecek mi?
Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü mü?
15 Temmuz'da noterler açık mı, nöbetçi noterler çalışıyor mu?
Spor Toto Süper Lig yeni sezon Beşiktaş derbi maçları ne zaman?
Spor Toto Süper Lig yeni sezon Galatasaray'ın derbi maçları ne zaman?
Galatasaray yeni sezon formaları ne zaman satışa çıkacak?
Begüm Birgören FOX TV Uzak Şehrin Masalı dizisinde
Galatasaray 2021-2022 yeni sezon forması fiyatı ne kadar, kaç TL?
Mahrem belgeseli nerede çekildi? Mahrem belgeseli oyuncuları kimler? Mahrem belgeselindeki itirafçılar gerçek mi?
Değerli konut vergisi nasıl hesaplanır? 2021 Değerli konut vergisi nasıl ödenir?
2 Temmuz 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Yıpranan saça evde yapılabilecek maske tarifleri 2021
Rüyada babasının öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada babasının öldüğünü görmenin tabirleri ve yorumları
Migroskop 1-14 Temmuz 2021 Fırsatları
Gelinim Mutfakta sunucusu Demet Akalın mı olacak?
Özel sektör çalışanları bayram tatili kaç gün 2021
15 Temmuz kaç yılında oldu?
TV8 Gökhan Çınarla Paylaş Benimle başvuru whatsapp ve iletişim numaraları
Zilhicce ayı 10. gününde çekilecek tesbihler ve dualar
Kurban tatili 11 gün olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.