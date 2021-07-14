Kamu personel alımında yeni sisteme geçildi!

Yeni sistemle beraber Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Kamu Personeli Bilgi Sistemi Daire Başkanlığı kurulacak. Tüm kamu kurumları bu başkanlığa çevrimiçi bağlanacak. Kamu kurumlarında yaşanacak olan kadro talepleri buraya iletilecek.

Bu başkanlık tarafından personel listesi tutulacak. Kamudan atılan disiplin cezası alanlar vb olayların takibini de bu başkanlık ifa edecek. Bu çalışmaların sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi için bütün personel sistemlere buraya devredilecek.

Kamu personeli ile ilgili hususlarda her çeşit istatistiki bilgileri toplamak, personel kayıtlarını merkezi olarak tutmak, kurumlar arası veri paylaşımı ve değişimi için gerekli teknik koordinasyonu sağlamak görevi Strateji ve Bütçe Bakanlığında olacak.

Bu değişiklikler Cumhurbaşkanlığı karanamesi ile gerçekleşecek.