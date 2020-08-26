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Kamu kurumlarında esnek çalışma dönemi! Kamu çalışanları dönüşümlü çalışacak

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan yeni genelge ile birlikte artık kamu çalışanları dönüşümlü olarak çalışacak. Esnek çalışma sistemine geçen kamu kurumlarında bu sayede virüsün bulaşmasının daha az olması hedefleniyor.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:40
Kamu kurumlarında esnek çalışma dönemi! Kamu çalışanları dönüşümlü çalışacak
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Korona virüsün hayatımıza girmesi ile birlikte birçok alanda sosyal hayatımız büyük ölçüde değişiklik yaşadı. Bu süreçte en çok etkilenenlerden biri de şüphesiz iş hayatı oldu. Birçok alanda uzaktan çalışma hayatına geçiş yapan işletmeler, çalışanlarını dönüşümlü olarak iş yerinde çalıştırmaya başladı.

Vakaların hala ciddi düzeylerde olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu personelleri için yeni düzenlemeler yapıldı. Alınan kararlar doğrultusunda kamuda çalışan kişilere esnek çalışma saat hizmeti sağlanacak. Bu şekilde çalışacak kamu personelleri dönüşümlü olarak uzaktan çalışma hayatına başlayacak.

Kamuda esnek çalışma genelgesi nedir?

31225 sayılı yeni genelge Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu genelge ile birlikte kamu personelleri esnek çalışma saatlerine kavuşacak. Pandemi sürecini kontrollü bir şekilde atlatmayı hedefleyen devlet, aldığı kararlar doğrultusunda kamuda hizmet veren çalışanların dönüşümlü olarak çalışmasını sağlayacak.


Genelgeye göre kamu çalışanlarının bazıları evden çalışma ile bazıları ise iş yerlerine giderek çalışmalarını sürdürecek. Bu şekilde teması en aza indirmek isteyen yetkililer, pandemi sürecinde kontrolün kaybolmamasını sağlamayı hedefliyor.

Dönüşümlü çalışacak kamu çalışanları yayımlanan genelgeye göre vali, belediye başkanları, bakan ve kamu kuruluşlarındaki yetkili kişiler tarafından belirlenecek. Dönüşümlü olarak çalışacak kişilerin izinleri hakkında karar ise yetkili kişilere bırakılacak.

Kamuda hangi tedbirler alındı?

Kamu kurumlarında artık kapalı yiyecek ve içecek dışında herhangi bir gıda satışı gerçekleşmemektedir. Kamuda çalışanlar birbirlerine herhangi bir ürünü ikram etmemelidir. Bu yeni kurallar ile birlikte kamu çalışanları dönüşümlü olarak çalışarak iş yerinde daha az çalışan olarak görev yapacak. Bu sayede virüsün bulaşma riski daha da azalmış olacak.

Yetkililer tarafından belirlenen uzaktan çalışacak kişiler izinli sayılacaklar. Ancak bu kişilerin şehir dışına çıkma hakları olmayacak. Bu kişiler yetkililer tarafından istenilmesi halinde kurumlara gitme zorunluluğu bulunacak. Bu kuralları ihlal eden kişilere idari cezalar verilecek.

Esnek çalışma uygulaması ile birlikte virüsün çok az bulaşma riskine inmesi bekleniyor. Korona virüs döneminin başında da uygulanan sistem ile birlikte kamuda çalışanların taşıdığı risk böylece yeniden azalacak.



Son Güncelleme: 26.08.2020 14:40
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Anahtar Kelimeler:
Esnek çalışmaKamuda Dönüşümlü çalışma
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