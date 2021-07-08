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Kamu işçileri için yapılacak olan zamlarda teklif belli oldu!

Toplu iş sözleşmeler kapsamında yapılan görüşmelerde kamu işçilerine yapılacak olan zam teklifinde detaylar değerlendirildi. Hükümet, Türk-İş'e ve Hak-İş'e hazırlanan yüzdelik oran teklifini sundu.

08 Temmuz 2021 Perşembe 23:05
Kamu işçileri için yapılacak olan zamlarda teklif belli oldu!
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Ekonomik verilerin açıklanmasıyla birlikte maaşlara yapılacak zamlar konusunda uzlaşmalar sağlanırken kamu işçileri için hazırlanan zam teklifleri de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Türk-İş ve Hak-İş yetkilileri arasında değerlendirilmeye alındı. Görüşmelerde, yapılması planlanan zam oranları masaya yatırılırken hükümetin teklifindeki detaylarda ortaya çıktı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlık ettiği toplu iş sözleşmesi görüşmelerine Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ile Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız katıldı. Basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Yapılan görüşmelerde hükümetin kamu işçilerine yılın ilk 6 ayında yüzde 9, ikinci 6 ayına ise yüzde 5 ile birlikte enflasyon farkının verilmesini teklif etti. Buna göre kamu işçilerine brüt olarak 3577-3750 TL arası ücret alanlar için 100 lira, brüt olarak 3750-4000 TL arası ücret alanlara ise 60 TL seyyanen zam teklifi sunuldu.

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, gerçekleştirilen toplantı sonrası yaptığı basın açıklamasında Ağar, kamu alanında yapılan toplu iş sözleşmesi protokolü'nü 30 Mayıs tarihinde Bakanlığa ilettiklerini hatırlatarak bugün verilen teklife karşı Bakanlıktan bir teklif aldıklarını söyledi. Kendilerinin sunduğu teklifin Bakanlık tarafından karşılanmadığını ifade eden Ağar, sunulan talepler sonrasında tekrar müzakere edileceğini ve öncesinde konunun kendi kurullarında görüşüleceğini ifade etti.

Hak-İş Genel Başkan Vekili Yıldız ise yaptığı açıklamasında Bakanlık tarafında  sunulan teklifin yapılacak müzakerelerin başlangıcı olduğunu ve bu süreç içerisinde ise Türk- İş ile gerçekleştirilen birlikteliğin önemli bir yarar sağlayacağını umduklarını kaydetti.. Bakanlık tarafından sunulan ücretleri çok düşük bulduklarını sözlerine ekleyen Yıldız, arada çok ciddi fark olduğunu ve bu konunun kendi aralarında mutlaka değerlendirilmeye alınacağını söyledi.

 

 

 


Son Güncelleme: 08.07.2021 23:05
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