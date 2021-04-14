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Kamu çalışanlarına yönelik tedbirlerde esnek çalışma sistemi başladı: İşte, kamu mesai saatleri!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kamu çalışanlarına yönelik esnek çalışma sisteminin yeniden getirilmesine karar verildi. Söz konusu tedbirlerin bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelgede çalışma pozisyonuna bakılmaksızın tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişiler uzaktan çalışma sisteminde ve dönüşümlü çalışma kapsamına giren esnek çalışma yöntemleri uygulanacak.

14 Nisan 2021 Çarşamba 10:51
Kamu çalışanlarına yönelik tedbirlerde esnek çalışma sistemi başladı: İşte, kamu mesai saatleri!
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Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısında alınan kararlar bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kararları içeren Cumhurbaşkanlığı imzasını içeren genelgede, salgınla mücadelede virüsün yayılımını en aza indirmek ve salgının etkilerini daha da azaltma çabalarını zafiyete uğratılmaması şartı ile ek tedbirler alındı.

Genelgede, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) hariç tutularak tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerin uzaktan çalışma sisteminde ve dönüşümlü çalışma kapsamına giren esnek çalışma yöntemlerinin uygulanacağı belirtilirken hamilelerin ve süt izni kullananların yanı sıra engelli çalışanların, 60 yaş üzeri olanların,  Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere buna bağlı tüm ilgili ve ilişkili kamu kuruluşlarında görevli üst yöneticiler, bakanlık ve bunlara bağlı bakanlar, taşra teşkilatı ile mahalli idare birlikleri, ilgili vali yada belediye başkanları için üst yönetici tarafından belirlenen yetkilerin bir diğer kişiye devredilebileceği kaydedilen genelgede çalışan kişilerin görevleri başında olmadıkları süre içerisinde idari izinli sayılacakları istihdam çerçevesinde esas görevlerini fiili olarak yerine getirmiş olarak sayılacakları ifade edildi.

Tüm kamu kurumları ve bunlara bağlı kuruluşlarda yeni genelgeye göre mesaiye başlama ve bitiş saatlerinin 10.00 ila 16.00 arasında olacak şekilde belirlendiği, buna ek olarak ulusal ve uluslararası alanlarda kapalı ortamlarda düzenlenmesi planlanan her türlü toplantıları gerekli güvenlik önlemlerinin alınması sonrası video konferans yöntemleriyle yapılmasına özen gösterilmesi gerektiği bildirildi.



Son Güncelleme: 14.04.2021 10:51
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Kamu çalışanlarıEsnek çalışmaKamu Mesai SaatleriIdari Izinli Olan Personeller
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