Kamu bankalarında tek ATM dönemi başlıyor!

Kamu Bankası adı altında faaliyet gösteren Ziraat Bankası ve Vakıfbank ile birlikte bunlara bağlı katılım bankaları, Halkbank ve PTTBank için ortak ATM kararı alındı. Ocak ayı içinde imzalanacak protokol ile birlikte söz konusu bankaların ATM'leri ortak ATM çatısı altında toplanacak.

Hazırlanan projeyle birlikte yıllık 1 milyar lira tasarruf edilmesi beklenirken ilk etapta Türkiye geneline 15 bin noktada ATM kurulacak. Daha öncesinde yapılan işlemlerde alınan komisyon ve masraf ücretleri bu sayede ortadan kalkacak.

Bileşim Finansal Teknolojiler ve Ödeme Sistemleri AŞ'nin projesi 'Türkiye'nin ATM Merkezi Projesi' adı altında faaliyetlerine başlayacak. Tek ortak olarak geliştirilen ve 'TAM' adı altında hizmet verecek olan yapıda unvan değişikliğine de gidildi.