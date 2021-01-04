Kamu bankalarında tek ATM dönemi başlıyor!

Kamu Bankası adı altında faaliyet gösteren Ziraat Bankası ve Vakıfbank ile birlikte bunlara bağlı katılım bankaları, Halkbank ve PTTBank için ortak ATM kararı alındı. Ocak ayı içinde imzalanacak protokol ile birlikte söz konusu bankaların ATM'leri ortak ATM çatısı altında toplanacak.
Bileşim Finansal Teknolojiler ve Ödeme Sistemleri AŞ'nin projesi 'Türkiye'nin ATM Merkezi Projesi' adı altında faaliyetlerine başlayacak. Tek ortak olarak geliştirilen ve 'TAM' adı altında hizmet verecek olan yapıda unvan değişikliğine de gidildi.
Son Güncelleme: 04.01.2021 11:35