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Kamu bankalarında tek ATM dönemi başlıyor!

Başlatılan yeni projeyle birlikte Kamu bankaları tüm ATM’lerini tek bir çatı altında toplamaya karar verdi. Proje kapsamında Türkiye geneline il etapta 15 bin noktada ortak ATM'le kurulacak.

04 Ocak 2021 Pazartesi 11:35
Kamu bankalarında tek ATM dönemi başlıyor!
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Kamu Bankası adı altında faaliyet gösteren Ziraat Bankası ve Vakıfbank ile birlikte bunlara bağlı katılım bankaları, Halkbank ve PTTBank için ortak ATM kararı alındı. Ocak ayı içinde imzalanacak protokol ile birlikte söz konusu bankaların ATM'leri ortak ATM çatısı altında toplanacak.

Hazırlanan projeyle birlikte yıllık 1 milyar lira tasarruf edilmesi beklenirken ilk etapta Türkiye geneline 15 bin noktada ATM kurulacak. Daha öncesinde yapılan işlemlerde alınan komisyon ve masraf ücretleri bu sayede ortadan kalkacak.

Bileşim Finansal Teknolojiler ve Ödeme Sistemleri AŞ'nin projesi 'Türkiye'nin ATM Merkezi Projesi' adı altında faaliyetlerine başlayacak. Tek ortak olarak geliştirilen ve 'TAM' adı altında hizmet verecek olan yapıda unvan değişikliğine de gidildi.



Son Güncelleme: 04.01.2021 11:35
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Anahtar Kelimeler:
Kamu BankalarıTek Atm Dönemi
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