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Kamile Yavuz cinayetinde yeni gelişme ortalığı ayağa kaldırdı! Cani kocanın ilk cinayeti değilmiş

Kısa süre önce Samsun’un Bafra ilçesinde karısını 25 bıçak darbesi ile öldüren Faruk Yılmaz’ın daha öncede yine cinayet yüzünden 11 yıl hapis yattığı ortaya çıktı. Bafra halkı 2 çocuk annesi Kamile Yılmaz’ın ölümü ile ayağa kalkarken cani koca Faruk Yılmaz’ın ağır ceza alınması için savcılığa talepte bulunuldu.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:08
Kamile Yavuz cinayetinde yeni gelişme ortalığı ayağa kaldırdı! Cani kocanın ilk cinayeti değilmiş
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30 Mayıs Pazar günü cezaevinden izinli olarak çıkan koca Faruk Yılmaz, ailesine dehşet yaşattı. Tüm ülke Kamile Yavuz cinayetine ağır tepkiler verirken Faruk Yılmaz’ın daha öncede yine cinayet sebebi ile hapis yattığı öğrenildi.

2 çocuk annesi eşi Kamile Yavuz (33) çocuklarının önünde 25 kez bıçaklayarak öldüren katil koca 2003 senesinde İzmir ilinde yine bir cinayet sebebi ile 11 yıl kadar cezaevinde yattığı ortaya çıktı.

İnfaz Kanunu’ndan yararlanarak 6 yılın sonunda cezaevinden çıkan katil koca Faruk Yılmaz, Bafra ilçesinde bir suçtan dolayı infazı sona erdi. Tekrar cezasının geri kalan kısmı 5 yılı yatmak üzere Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne girdi. 30 Mayıs günü izinli olarak ailesinin yanına giden koca eşi ile tartışma sonucu karısını 25 kez bıçak darbesi ile öldürürken gözaltına alınan Yılmaz’ın ağır ceza alınması için gerekli tüm işlemler sürüyor.



 


Son Güncelleme: 31.05.2021 19:08
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Anahtar Kelimeler:
Kamile YavuzSamsun BafraKadın Cinayeti
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