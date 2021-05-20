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Kalp krizi geçiren kişi ambulans helikopter ile hastaneye götürüldü

Malatya'da göğüs ağrısı çeken ve hastaneye kaldırılan kişinin durumu ağırlaşınca ambulans helikopter ile başka bir hastaneye kaldırıldı. 57 yaşındaki adamın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

20 Mayıs 2021 Perşembe 21:58
Kalp krizi geçiren kişi ambulans helikopter ile hastaneye götürüldü
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Malatya’da göğüs ağrısı çeken ve sonrasında kalp krizi geçirdiği öğrenilen kişi bulunduğu hastaneden ambulans helikopter ile alınarak başka bir hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay Malatya’ya bağlı Darende ilçesinde meydana geldi. 57 yaşındaki Hüseyin Ulugturkan, göğsünde ağrı bulunması sebebi ile Hulusi Efendi Devlet Hastanesine yatırılan Ulugturkan durumun ağırlaşması üzerine ambulans helikopter çağırıldı. Gelen ambulans helikopter ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ambulans helikopter, Darende Stadı’na inerek rahatsızlanan Hüseyin Ulugturkan’ı alarak hastaneye taşıdı. 57 yaşındaki adamın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Son Güncelleme: 20.05.2021 21:58
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Anahtar Kelimeler:
KalpKrizi
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