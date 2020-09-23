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Kalk Gidelim oyuncusu Onur Seyit Yaran silahlı saldırıya uğradı

Best Model of Turkey birincisi ve Kalk Gidelim oyuncusu Onur Seyit Yaran arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yakışıklı oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

23 Eylül 2020 Çarşamba 17:42
Kalk Gidelim oyuncusu Onur Seyit Yaran silahlı saldırıya uğradı
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TRT 1 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Kalk Gidelim dizisinde oyunculuk yapan Onur Seyit Yaran, arkadaşı tarafından vuruldu. Yaran, arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanırken saldırgan olay yerinden uzaklaştı.


Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak’ta 18.45’te yaşanan olayda 2016 Best Model Türkiye ve Best Model of The World yarışmasında birinci olan Yaran, 2 arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında 3 arkadaş arasında çıkan kavgada Yaran’a tek el ateş eden kişi, ünlü oyuncuyu omzundan vurdu.

Onur Seyit Yaran kimdir?

13 Ocak 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Yaran, Haliç Üniversitesi Spor Yöneticiliği öğrencisidir. Uzunca bir süre lisanslı futbol oynayan Yaran, aynı zamanda satranç oyuncusudur. 2008 – 2011 yılları içerisinde profesyonel olarak milli platformlarda mücadele eden Yaran, İngilizce ve Almanca bilmektedir.



Son Güncelleme: 23.09.2020 17:42
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Anahtar Kelimeler:
Kalk GidelimBest Model Of TurkeyOnur Seyit Yaran
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