Kalk Gidelim oyuncusu Onur Seyit Yaran silahlı saldırıya uğradı

TRT 1 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Kalk Gidelim dizisinde oyunculuk yapan Onur Seyit Yaran, arkadaşı tarafından vuruldu. Yaran, arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanırken saldırgan olay yerinden uzaklaştı.

Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak’ta 18.45’te yaşanan olayda 2016 Best Model Türkiye ve Best Model of The World yarışmasında birinci olan Yaran, 2 arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında 3 arkadaş arasında çıkan kavgada Yaran’a tek el ateş eden kişi, ünlü oyuncuyu omzundan vurdu.

Onur Seyit Yaran kimdir?

13 Ocak 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Yaran, Haliç Üniversitesi Spor Yöneticiliği öğrencisidir. Uzunca bir süre lisanslı futbol oynayan Yaran, aynı zamanda satranç oyuncusudur. 2008 – 2011 yılları içerisinde profesyonel olarak milli platformlarda mücadele eden Yaran, İngilizce ve Almanca bilmektedir.