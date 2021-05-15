Kaldırımda yürüyen kişilerin üstüne TIR devrildi! 2 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre İzmir Bergama- Kınık yolu üzerinde Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi kavşağında kaza meydana geldi. Dehşet saçan kazada 5 kişi yaralanırken 2 kişinin öldüğü bilgisine ulaşıldı. Acı olayda TIR'ın altında ölerek can veren vatandaşların aileleri sinir krizi geçirdi. Taksi ve TIR'ın çarpışması sonucu İzmir Bergama yolu istikameti 5 yaralıya ve 2 ölüme sebep oldu. Vatandaşlar kazanın nasıl gerçekleştiğini merak ediyor. İşte kazanın detayları

35 AH 010 plakalı taksi Ramazan Çınar’ın hakimiyetindeydi. Kırmızı ışıkta kavşaktan karşıya geçmek isteyen Murat Soydan tarafından kullanılan 10 ABS 837 plakalı TIR ile çarpıştı.





Kötü şekilde birbiri ile çarpışan taksi dururken TIR kaldırıma çıktı ve daha sonra kaldırımda yürüyen Özgür Aydemir (37) ve Erol Yılmaz (46) altına aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık ekipleri gelirken TIR’ın altında kalan yayaların hayatını kaybettiği öğrenildi.