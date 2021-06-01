Kahvehanelerde okey, batak oynamak serbest mi? Kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı?

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre kahvehaneler yeniden açıldı. Kahvehanelerde oyun yasağı ise halen devam etmektedir. Kahvehanelere giden insanlar yalnızca içecek içebilecek ve sohbet edebilecekler.

Kahvehanelerde oyun yasağı devam ediyor

Genelgede kahvehaneler ile ilgili alınan karar ise şu şekildedir;

"Kahvehane, kıraathane, kafe, denek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi’’

Bu genelgeye göre kahvehaneler açıldı ama kahvehanelerde oynanan tüm oyunların yasağı halen devam etmektedir. Haziran ayı boyunca bu yasak bu şekilde devam edecektir. Temmuz ayında vaka artışı ve vaka oranlarına göre yeniden kararlar alınacak. Kahvehanelerde en çok oynanan okey,batak ve diğer oyunların yasağı devam etmektedir.