2020 yılında başlayıp 2021 yılında da etkisini sürdüren korona virüs salgını sebebi ile birçok alanda yasaklamalar uygulanmaya başlamıştı. Birçok kişi sosyal hayatı büyük ölçüde kısıtlayan yasakların ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Bu yasaklar sebebiyle kapanan kahvehanelerin de ne zaman açılacağı merak edilenler biri oldu.

Kahvehaneler ne zaman açılacak?

Uygulanan kısıtlamalarla ilgili açıklamalar yapan İçişleri Bakanı, vatandaşların kısıtlamalara biraz daha sabretmeleri gerektiğini söyledi. Soylu, vaka sayısındaki düşüşün umut verici olduğunu söylerken belirli verilere ulaşıldığında kademeli olarak kısıtlamaları esneteceklerini açıkladı.

Vaka sayılarında beklenilen sayıların altına düşene kadar kısıtlamaların süreceğini söyleyen Soylu, hedeflerinin yaz aylarına ve turizm sezonuna güçlü bir şekilde girmek olduğunu söyledi.