Kahvehane tartışması sonunda 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı

2 kişinin can verdiği, 1 kişinin yaralandığı kahvehane kavgası dün akşam saatlerinde Konya Seydişehir'de meydana geldi.

İlçe'de yaşayan 55 yaşındaki Mevlüt Ç. isimli kişi sohbet için gittiği kahvede diğer masada oturan 3 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Mevlüt Ç. isimli şahıs yanında taşıdığı silahını çekerek masada ki 3 kişiye kurşun yağdırdı.

Çevreki diğer vatandaşların olayı görüp Jandarmaya haber etmesiyle birlikte kahveye güvenlik ekipleri ve 112 sağlık personeli yönlendirildi.

Kavga yerine gelen ekipler yaptıkları ilk müdahaleden sonra kurşunların hedefi olan ve ağır yaralanan Necati Harmankaya, Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz isimli vatandaşları hemen hastaneye kaldırdı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralanan Necati Harmankaya'nın ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Güvenlik ekipleri zanlı Mevlüt Ç'yi gözlatına alırken olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı