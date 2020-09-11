İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...
TBMM personeli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
TBMM personeli koronavirüs nedeniyle hayatını...

Kahvehane tartışması sonunda 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Konya Seydişehir'de sonu kanlı biten kahvehane tartışması sonunda 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi'de yaralandı.

11 Eylül 2020 Cuma 08:33
Kahvehane tartışması sonunda 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Takip Et:

2 kişinin can verdiği, 1 kişinin yaralandığı kahvehane kavgası dün akşam saatlerinde Konya Seydişehir'de meydana geldi.

İlçe'de yaşayan 55 yaşındaki Mevlüt Ç. isimli kişi sohbet için gittiği kahvede diğer masada oturan 3 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Mevlüt Ç. isimli şahıs yanında taşıdığı silahını çekerek masada ki 3 kişiye kurşun yağdırdı.

Çevreki diğer vatandaşların olayı görüp Jandarmaya haber etmesiyle birlikte kahveye güvenlik ekipleri ve 112 sağlık personeli yönlendirildi.


Kavga yerine gelen ekipler yaptıkları ilk müdahaleden sonra kurşunların hedefi olan ve ağır yaralanan Necati Harmankaya, Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz isimli vatandaşları hemen hastaneye kaldırdı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralanan Necati Harmankaya'nın ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Güvenlik ekipleri zanlı Mevlüt Ç'yi gözlatına alırken olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı

 



Son Güncelleme: 11.09.2020 08:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kahvehane KavgasıKonya Kahvehane Kavgası2 ölü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MİT’in başarılı operasyonuyla İsa Özer Türkiye’ye getirildi!
MİT’in başarılı operasyonuyla İsa Özer Türkiye’ye getirildi!
Sağlık Bakanı Duyurdu! 'Türkiye'de toplam 13 aşı çalışması var'
Sağlık Bakanı Duyurdu! 'Türkiye'de toplam 13 aşı çalışması var'
Laf atma kavgası kötü sonuçlandı... Biri hamile kadın 3 kişi hasar aldı
Laf atma kavgası kötü sonuçlandı... Biri hamile kadın 3 kişi hasar aldı
Son 24 saatte Covid-19'dan 58 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte Covid-19'dan 58 kişi hayatını kaybetti
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den açıklama: 10 bin personel alımı yapılacak!
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den açıklama: 10 bin personel alımı yapılacak!
Korona-virüse karşı bileklik uygulaması
Korona-virüse karşı bileklik uygulaması

Popüler Haberler

SGK rapor parası nasıl alınır? 2020 SGK rapor parası sorgulama işlemleri
Banka sicili bozuk ve kredi notu düşük olanlara güzel haber geldi! Sicili bozuk olanlar 20.000 TL kredi
Güz Masalı dizisi konusu nedir? Kanal 7 Güz Masalı dizisi kaç bölüm sürecek?
Türk Telekom 10 GB İnternet Kampanyası 11 Eylül 2020 Cuma
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
2,5 lt Pepsi şişelerinin kapağından tüm operatörlere bedava internet kazanma şansı!
Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu Eylül 11 Cuma
Ek Hesap Nedir? ek hesap nedir Hesabı ile ilgili sıkça sorulan sorular ve faiz oranları 11 Eylül 2020 Cuma
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2020
10.000 TL yaz tatili kredisi faiz oranları güncellendi! Garanti BBVA ile tatil kredisi faiz oranları ve şartları
Boşanan kadınlara verilen maddi destekler nelerdir? Dul maaşı nasıl sorgulanır?
Elektrik, Su ve Doğalgaz faturaları ertelendi mi?
Exatlon Challenge Türkiye hangi kanalda yayınlanacak? Yayın tarihi ve kanalı belli oldu!
İstanbul Valiliğinden 65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan 50 bin kişiye gıda kolisi yardımı!
Elif dizisi bitti mi? Yeni sezonda devam edecek mi?
KOSGEB düşük faizli esnaf kredisi başvuru şartları neler? Eylül 2020 devlet destekli krediler ve şartları
Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi nasıl alınır? 2020 Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru kanalları
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 11 Eylül 2020 Cuma
Kaymakamlık sosyal yardımları nelerdir? Kaymakamlık yardımlarına nasıl başvuru yapılır?
İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve 11 Eylül 2020 Cuma geri ödeme tablosu
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.