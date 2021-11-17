Kahve fiyatları yüzde 90 oranında yükselerek zirve yaptı!

Küresel alanda tedarik sıkıntıları nedeniyle yılın başından bu güne kadar yaklaşık yüzde 90 oranında bir artışla karşı karşıya gelen kahve fiyatları son 10 yılın zirvesini gördü. Yükselen gübre fiyatları ve tedariklerde yaşanan maliyetler fiyat yükselmesinde etkili olurken Avrupa ve ABD gibi tüketiciler Kolombiya ve Vietnam gibi kahve üreticilerinden tedarik anlamında büyük sıkıntılara düştü.

Kahvede yaşanması muhtemel görünen darboğaz endişesiyle giderek yükselen kahvenin kilogramı 5,07 dolara kadar yükseldi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sucden Financial Araştırma Müdürü Geordie Wilkes, ise piyasaların şuan çok fazla sıkıştığını ve kahve üreticileri tedarikte güvenliği sağlamak konusunda da geride kaldıklarını söyledi. Brezilya’da da gübre fiyatlarında ciddi oranda bir artış yaşandığını belirten Wilkes, çiftçilerin bir anda daha fazla kahvenin üretimini yapamadıklarını ifade etti.