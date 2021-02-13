Kahramanmaraş'ta silahlı gasp ve yaralama suçundan 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş Onikişubat’ta Suriye uyruklu 24 yaşındaki S.E., 3 kişinin cüzdanını ve telefonunu gasp ettiğini, ardından kendisini av tüfeği ile yaraladıklarını iddia etti.

İlk Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı, beraber hareket ederek şüphelileri bulmak için araştırma başlattı.

Ortak yürütülen çalışma sonucunda 23 yaşındaki B.T., 24 yaşlarındaki E.K. ve E.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adresine operasyon düzenlendi. Operasyon yapılan adreste, B.T., E.K. ve E.B. sakladıkları av tüfeğiyle beraber bulundu.

Jandarmada işlemleri yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemede B.T. ve E.K. tutuklandı. E.B.’nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

