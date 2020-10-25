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Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanına şiddet iddiasında 2 kişi emniyete götürüldü!

Kahramanmaraş'ta aldıkları iğneyi yaptırmak isteyen kişilere yan etkilerini anlatarak doktor onayı isteyen doktora şiddet iddiası ekipleri harekete geçirdi. Doktor'un şikayeti üzerine peşlerine düşülen anne ve kızı ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

25 Ekim 2020 Pazar 22:23
Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanına şiddet iddiasında 2 kişi emniyete götürüldü!
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Kahramanmaraş’ta sağlık personellerine şiddet ve hakaret uygulandığı iddiası polisi harekete geçirirken vatandaşları da sinirlendirdi. Olayın içerisinde olan anne ve kızı ifade vermek üzere emniyete götürüldü.


Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Acil Servisine gelen M.K.(42) ve kızı S.K.(22) aldıkları iğneyi yaptırmak üzere hastaneye geldi.

Nöbetçi doktor olan M.A iğnenin yan etkilerinin ciddi olabileceğini doktora giderek ilacı onaylatmalarını isteyince anne M.K. sinirlenerek fenalık geçirdi. Doktora tepki göstererek iğneyi yapması için üsteleyen M.K’nın kızı S.K sinir kiriz geçirerek nöbetçi doktorun masasını dağıttı.

Hastanede bulunan güvenlik görevlilerinin çağırılması üzerine sakinleştirilmeye çalışan anne ve kızı, nöbetçi doktor M.A’nın darp raporu alarak şikayet dilekçesi doldurması sonrasında polis ekiplerine ulaştı. Olayı öğrenen doktorlar yapılan başvuru ve şikayetler sonrasında anne ve kızını ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.



Son Güncelleme: 25.10.2020 22:23
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Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşSalık çalışanlarına şiddet
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