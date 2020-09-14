Kahramanmaraş'ta PKK propagandası yapan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Pazarcık ilçesinde terör örgütü PKK propagandası yapan 55 yaşındaki Aziz Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
14 Eylül 2020 Pazartesi 18:08
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen ve polis ekipleri tarafından tespit edilen Aziz Ş. (55) evinde yakalandı. İlçe merkezindeki adrese düzenlenen operasyonda Aziz Ş. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs sevk edildiği adliye tarafından tutuklandı.
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