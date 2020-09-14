Kahramanmaraş'ta PKK propagandası yapan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

’ın Pazarcık ilçesinde terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen ve polis ekipleri tarafından tespit edilen Aziz Ş. (55) evinde yakalandı. İlçe merkezindeki adrese düzenlenen operasyonda Aziz Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs sevk edildiği adliye tarafından tutuklandı.