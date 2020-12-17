Kahramanmaraş'ta ki yoğun sis trafik kazasına neden oldu: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinde etkisini arttıran sis trafik kazasına eden oldu. Otoyol üzerinde tırlarında karıştığı trafik kazasında 2 kişinin yaralandığı açıklandı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis sabah saatlerinde iyice arttı. Kahramanmaraş –karayolu Kapıçam civarında C.A.A’nın (65) kontrolünde ki 99 JP 707 plakalı tır, seyir halinde ilerleyen R.M.B.’nin kontolünde 99 ZE 393 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kaza sonucunda99 JP 707 plakalı tır şoförü C.A.A. araç içerisinde sıkışırken olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi çağırıldı. C.A.A. olay yerinde yapılan müdahaleler sonrasında tedavi amacı ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrasında trafik polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.