İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hemşirelere 'ben salağım' yazdırdığı iddia edilen başhekime soruşturma
Son Dakika
Hemşirelere 'ben salağım' yazdırdığı iddia...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil Tekrar Neden Hastaneye Yatırıldı! Son Dakika Mehmet Ali Erbil’in Sağlık Durumu Nasıl?
Son Dakika
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil...
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk bilim insan Prof. Dr. İbrahim Benter'den Covid-19 için müjde!
Son Dakika
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk...
Yılbaşında yeni tedbirler gelebilir mi? Bilim Kurulu üyesinden yılbaşı açıklaması
Son Dakika
Yılbaşında yeni tedbirler gelebilir mi?...

Kahramanmaraş'ta ki yoğun sis trafik kazasına neden oldu: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde etkisini iyice arttırdı. Yoğun sis nedeni ile trafik kazası meydana geldi. Kahramanmaraş - Gaziantep otoyolunda yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

17 Aralık 2020 Perşembe 19:49
Kahramanmaraş'ta ki yoğun sis trafik kazasına neden oldu: 1 yaralı
Takip Et:

Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinde etkisini arttıran sis trafik kazasına eden oldu. Otoyol üzerinde tırlarında karıştığı trafik kazasında 2 kişinin yaralandığı açıklandı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis sabah saatlerinde iyice arttı. Kahramanmaraş – Gaziantep karayolu Kapıçam civarında C.A.A’nın (65) kontrolünde ki 99 JP 707 plakalı tır, seyir halinde ilerleyen R.M.B.’nin kontolünde 99 ZE 393 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kaza sonucunda99 JP 707 plakalı tır şoförü C.A.A. araç içerisinde sıkışırken olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi çağırıldı. C.A.A. olay yerinde yapılan müdahaleler sonrasında tedavi amacı ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrasında trafik polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 19:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşGaziantepSisTrafik KazasıTır1 Yaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydın'da sahte alkol faciası: 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Aydın'da sahte alkol faciası: 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Cenaze yolunda trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Cenaze yolunda trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Balıkesir'de bir apartmanda doğal gaz patladı: 9 ev hasar gördü
Balıkesir'de bir apartmanda doğal gaz patladı: 9 ev hasar gördü
Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektiren modelin 7 yıl hapsi isteniyor
Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektiren modelin 7 yıl hapsi isteniyor
Samsun'da feci ölüm! 54 yaşındaki din görevlisi 5.kattan düşerek yaşamını yitirdi
Samsun'da feci ölüm! 54 yaşındaki din görevlisi 5.kattan düşerek yaşamını yitirdi
2 gündür kayıp olan adam ağaca asılı bir şekilde bulundu
2 gündür kayıp olan adam ağaca asılı bir şekilde bulundu

Popüler Haberler

İyi Aile Babası dizisinin çekildiği yer neresi? İyi Aile Babası dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
Alev Alev dizisinin Güneş'i Kayra Orta'nın hayat hikayesi!
Mucize Doktor dizisi Ezo karakteri kimdir? Ezgi Aşaroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
2021 Yılı hicri yılbaşı kutlama mesajları
BluTV Ata Demirer Gazinosu yılbaşı özel programı
Alev Alev dizisindeki Çiçek karakteri kimdir? Hazal Ergüçlü nereli, yaşı kaç?
Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Sera Kutlubey kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor? Özel Kuzey Üniversitesi nerdedir, hangi şehirdedir?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten kimdir? Selin Genç'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisi Tomris kimdir? Zuhal Olcay kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Apartman hakkındaki şikayetler nasıl yapılır? Hangi gerekçeler ile şikayette bulunulabilir?
Rüyada kuzu görmek ne demektir? Rüyada kuzu görmenin anlamı ve tabiri
PTT kargo personeli ücretsiz maske dağıtımını nasıl yapacak?
Kuruluş Osman Ertuğrul Gazi yaşıyor mu? Ertuğrul Gazi diziye dönecek mi, ne zaman dönecek?
Şehir dışı seyehat izni valilikten nasıl alınır? Nereye başvurmak lazım?
Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisine katılan Cem Bender kimdir? Çelebi karakteri kimdir?
Mucize Doktor dizisi Ferda kimdir? Seda Bakan'ın hayatı!
İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali’si kim canlandırıyor? Çağlar Çorumlu'nun biyografisi
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Sevda Çağlayan karakterini kim canlandırıyor? Nazan Kesal biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ev alacaklara devlet desteği şartları nelerdir? 2020 Devlet konut alım destekleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.