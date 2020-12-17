Kahramanmaraş'ta ki yoğun sis trafik kazasına neden oldu: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinde etkisini arttıran sis trafik kazasına eden oldu. Otoyol üzerinde tırlarında karıştığı trafik kazasında 2 kişinin yaralandığı açıklandı.
Kaza sonucunda99 JP 707 plakalı tır şoförü C.A.A. araç içerisinde sıkışırken olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi çağırıldı. C.A.A. olay yerinde yapılan müdahaleler sonrasında tedavi amacı ile hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrasında trafik polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.
Son Güncelleme: 17.12.2020 19:49