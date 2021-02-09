Kahramanmaraş'ta ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayan şüphelilerin hırsızlık yaptığı ortaya çıktı!

Kahramanmaraş’ta yaşanan kovalamacada Jandarma ekiplerinin takibe aldığı ve hırsızlık şüphelisi olduğu belirlenen 3 kişi kaza yaptı. Kaza yapan şüpheliler sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından takibe alınan bir araç Dereköy Mahallesi çıkışında dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Peşlerine takılan jandarma ekiplerinden hızlıca kaçmaya çalışan şüpheliler takip eden jandarma aracına çarptı.

Kaza sonrasında araçtan indirilen H.D. (39), M.B. (46) ve M.B. (79) gözaltına alındı. Kazalı araçta ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda Kahramanmaraş Pazarcık’a bağlı Küçüknacar mahallesinde yapılan hırsızlık ihbarında ki keçi olduğu belirlendi.