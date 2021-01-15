İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Kahramanmaraş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araca çarptı

Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı yolunda karlı yolda frene basan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden kişi, yanda park etmiş aracın yanında bekleyen kişiye çarptı. Kaza nedeni ile bir kişi yaralandı.

15 Ocak 2021 Cuma 01:46
Kahramanmaraş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araca çarptı
Takip Et:

Kahramanmaraş’ta Yedikuylar tarafında yoğun kar yağışı nedeni ile trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi yaralanırken can kaybı yaşanmadı.

Olay Kahramanmaraş’a bağlı Dulkadiroğlu ilçesinde Ahır Dağı bölgesinde meydana geldi. Bir araç sürücüsü yokuş aşağı doğru inerken buzlanmış olan yolda frene basmasının ardından araç kaydı ve hakimiyeti kayboldu. Bu sırada yol kenarında duran bir araca ve araç yanında duran şahsa çarptı. Çarpmanın ardından araç yokuş aşağıya kaymaya devam etti.

Olay telefon kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada yaralanan ismi henüz bilinmeyen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Son Güncelleme: 15.01.2021 01:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'nın Çubuk ilçesinde yan binanın duvarını kırıp gizli geçiş yapan kumarbazlara yakalandı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde yan binanın duvarını kırıp gizli geçiş yapan kumarbazlara yakalandı
Ordu'da 4 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı
Ordu'da 4 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı
20 yaş altı gençler toplu taşıma kullanabilir mi?
20 yaş altı gençler toplu taşıma kullanabilir mi?
Ticaret Bakanı Pekcan'dan usulsüzlük açıklamaları! 2020 yılında 780 milyon TL usulsüzlük!
Ticaret Bakanı Pekcan'dan usulsüzlük açıklamaları! 2020 yılında 780 milyon TL usulsüzlük!
Tekirdağ'da aracıyla dereye uçan sürücü telefonla yardım istedi
Tekirdağ'da aracıyla dereye uçan sürücü telefonla yardım istedi
Tekirdağ Çorlu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Tekirdağ Çorlu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Popüler Haberler

Yemin dizisi Kumru kimdir? Gerçek adı ne? Elif Özkul oynadığı diziler
Türk Telekom şikayeti nereye yapılır? Türk Telekom resmi intenet sitesi ile şikayet
Yarı zamanlı çalışanlarda kıdem tazminatı ödeme durumu nasıl olur? 2021
Ek5 Tarım sigortasında gerekli evraklar nelerdir? 2021
İkea mağaza çalışma saat ve günleri 2021
Bordo bereli asker nasıl olunur? 2021 TSK bordo bereli askerlik şartları ve eğitimleri
Doğuya en çok asker gönderen birlikler hangileridir?
EYT çıkarsa kimler emekli olabilecek? 2021
Grip aşısı hangi ayda vurulur? Grip aşısı herkese yapılır mı?
Anaokulları eğitimi zorunlu oldu mu? 2021 anaokuluna gitmek zorunlu mu?
2020 arılı kovan devlet desteklemesi nasıl alınır? Kovan başı devlet desteği ne kadar?
O Ses Türkiye 2021 Sinan Güleryüz kimdir, kaç yaşında, nereli?
10 bin TL 36 ay vadeli 6 ay ertelemeli yüzde 0,49 faizli temel ihtiyaç desteği kredi şartları nelerdir? 10 bin TL kredi başvuru sorgulama
SGK özel hastane fizik tedavi masraflarını ödüyor mu? 2021
Dikey Geçiş Sınavı Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar? 2019 DGS Geç Başvuruları Bugün Başladı!
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Show TV canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Hafta sonu 16 Ocak 2021 Cumartesi açık noter var mı? 16 Ocak 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Beni Bırakma Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Akıncı hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
Güncel gümüş fiyatları 15 Ocak 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.