Kahramanmaraş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araca çarptı

Kahramanmaraş’ta Yedikuylar tarafında yoğun kar yağışı nedeni ile trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi yaralanırken can kaybı yaşanmadı.

Olay Kahramanmaraş’a bağlı Dulkadiroğlu ilçesinde Ahır Dağı bölgesinde meydana geldi. Bir araç sürücüsü yokuş aşağı doğru inerken buzlanmış olan yolda frene basmasının ardından araç kaydı ve hakimiyeti kayboldu. Bu sırada yol kenarında duran bir araca ve araç yanında duran şahsa çarptı. Çarpmanın ardından araç yokuş aşağıya kaymaya devam etti.

Olay telefon kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada yaralanan ismi henüz bilinmeyen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.