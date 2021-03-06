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Kahramanmaraş'ta deprem haftası kutlandı

Kahramanmaraş’ta Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 1 Mart ve 7 Mart tarihleri arasında kutlanan deprem haftası etkinlikleri düzenlendi.

06 Mart 2021 Cumartesi 12:31
Kahramanmaraş'ta deprem haftası kutlandı
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Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesi, AFAD koordinasyonu ile birlikte 1 Mart ve 7 Mart tarihleri arasında kutlanan deprem haftası etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yapıldı. Orada afet risklerini azaltma yönelik birçok sunum yapıldı. Ayrıca depremde ilk 6 saat başlığıyla bir tanıtım videosu da gösterildi. Programa birçok devlet büyüğü katılırken, Kahramanmaraş’ın önde gelenleri ile birlikte çok sayıda misafir de davet edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Belediye Başkanı bu uygulamaların sürekli olarak devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu uygulamalar sayesinde Kahramanmaraş halkının deprem konusunda bilgilendirilmesi amaçlanıyor. AFAD da son zamanlarda çeşitli eğitimler vererek insanlarımızı deprem konusunda bilinçlendirmeye çalışıyor. Çünkü deprem ülkemizin en büyük ve en tehlikeli gerçekleri arasında yer alıyor.



Son Güncelleme: 06.03.2021 12:31
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Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşAfad
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