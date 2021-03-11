İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Kahramanmaraş'ta alev alan kamyonet kül oldu

Kahramanmaraş'ta seyir halinde bulunan bir kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevlerin etkisi ile kamyonet alev topuna dönüştü. Yangın itfaiye ekipleri sayesinde söndürüldü.

11 Mart 2021 Perşembe 22:48
Kahramanmaraş'ta alev alan kamyonet kül oldu
Takip Et:

Kahramanmaraş’ta yolculuk halindeyken bir kamyonetten dumanlar çıkmaya başladı. Araç bir anda alevlerin etkisinde kaldı. Yangının etkisi ile kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş’a bağlı Afşin ilçesinin Elbistan-Göksun yolunda seyir halinde olan 45 EB 820 plakalı araçtan bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Araç kısa sürede alevlerin etkisi altında kalarak yanmaya başladı. Aracın sürücüsü araçtan kendini atarak canını kurtarırken yangın kısa sürede büyüdü.

Yoldan geçen vatandaşlar yangını söndürmeye yardım etmeye çalışsa da yangını söndürmeyi başaramadılar. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangını söndürmeyi başardı. Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemezken yangın sebebi ile kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 11.03.2021 22:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 Şubat ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel güvenlik sınav sonuçları 2021
20 Şubat ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel güvenlik sınav sonuçları 2021
Ali Erbaş sağlık durumu nasıl?
Ali Erbaş sağlık durumu nasıl?
Miraç Gecesi süt içme nedir, neden içilir? Miraç Kandili süte hangi dualar okunur?
Miraç Gecesi süt içme nedir, neden içilir? Miraç Kandili süte hangi dualar okunur?
Günlük burç yorumları 11 Mart 2021 Perşembe Aşk, iş, para burç yorumları
Günlük burç yorumları 11 Mart 2021 Perşembe Aşk, iş, para burç yorumları
Müge Anlı Mervenur Polat nasıl öldü?
Müge Anlı Mervenur Polat nasıl öldü?
Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı acımasızca tekme tokat dövdü
Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı acımasızca tekme tokat dövdü

Popüler Haberler

emekli maaşı promosyon nedir? Emekli maaşı promosyonu almak için ne yapmalıyım
Show TV Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları kimlerdir?
Rüyada ekmek alma görmek ne anlama gelir? Rüyada ekmek alma görmek anlamı, tabiri nedir?
Oppo A9 format atma ve sıfırlama
Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Tolga Mendi rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sol Yanım dizisinin Serra'sı Özge Yağız'ın hayat hikayesi!
Alev Alev izlendi mi? Dizi tutar mı? Alev Alev dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
Yaralı Kalbim 36. bölüm fragmanı 12 Mart 2021 Cuma yeni bölüm özeti Kanal 7
Telefon işlemci modeli nasıl öğrenilir?
Ford 2019 Kasım indirimli fiyat ile otomobil ve ticari araç kampanyası
EYT’lilere yeni umut kaynağı Karma Emeklilik Sistemi nedir? Karma Emeklilik Sistemi ne zaman uygulanmaya başlayacak?
2021 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?
Koronavirüse hastaları neler yapmalı? Covid-19'a yakalananların yapılması gerekenler
Tövbeler Olsun Sena kimdir? Gerçek adı nedir? Aydan Koptur nereli, yaşı kaç?
Şarkılar Bizi Söyler Niran Ünsal kimdir, nereli? Niran Ünsal kaç yaşında, evli mi?
Alev Alev dizisi Güneş kimdir? Kayra Orta'nın hayatı!
Sol Yanım dizisindeki Zeynep karakteri kimdir?
Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor? Özel Kuzey Üniversitesi nerdedir, hangi şehirdedir?
Yakışıklı filmi oyuncu kadrosu ve konusu nedir? Yakışıklı filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.