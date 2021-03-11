Kahramanmaraş'ta alev alan kamyonet kül oldu

Kahramanmaraş’ta yolculuk halindeyken bir kamyonetten dumanlar çıkmaya başladı. Araç bir anda alevlerin etkisinde kaldı. Yangının etkisi ile kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Yoldan geçen vatandaşlar yangını söndürmeye yardım etmeye çalışsa da yangını söndürmeyi başaramadılar. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangını söndürmeyi başardı. Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemezken yangın sebebi ile kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Güncelleme: 11.03.2021 22:48