Kahramanmaraş'ta alev alan kamyonet kül oldu

Kahramanmaraş’ta yolculuk halindeyken bir kamyonetten dumanlar çıkmaya başladı. Araç bir anda alevlerin etkisinde kaldı. Yangının etkisi ile kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş’a bağlı Afşin ilçesinin Elbistan-Göksun yolunda seyir halinde olan 45 EB 820 plakalı araçtan bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Araç kısa sürede alevlerin etkisi altında kalarak yanmaya başladı. Aracın sürücüsü araçtan kendini atarak canını kurtarırken yangın kısa sürede büyüdü.

Yoldan geçen vatandaşlar yangını söndürmeye yardım etmeye çalışsa da yangını söndürmeyi başaramadılar. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangını söndürmeyi başardı. Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemezken yangın sebebi ile kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.