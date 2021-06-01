Kafeler restoranlar açıldı mı, kaça kadar açık? Haziran 2021 kafe ve restoran güncel çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı Haziran ayına ilişkin uygulanacak tedbirlerle ilgili genelge yayınladı. 1 Haziran tarihi itbariyle kafeler ve restoranlar masada hizmet vermeye başlayabilecek. Yayınlanan genelgede;

Kafe ve restoranlar hafta içi ve Cumartesi günü saat 07:00’den saat 21:00’e kadar masada hizmet vermeye başlayabilecek. Saat 21:00’den sonra ise saat 24:00’e kadar sadece paket servisle hizmet verebilecek. Pazar günler ise 07:00-24:00 saatleri arasında sadece paket servis hizmeti sağlanacak.

1 Haziran tarihinden itibaren işletmeler, masalar arasında her yönden 2 metre ve yan yana sandalyeler arasında 60 santimetre mesafe bırakması gerekmektedir. Kafelerde ise masalarda oyun oynanmayacak ve açık alanda bulunan masada en fazla 3 kapalı alanlarda ise en fazla 2 kişi masada bulunacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarda çalışma saati

Kamu kurum ve kuruluşlarda uygulanan 10:00- 16 :00 saatleri arası mesai sisteminin uygulanmasına devam edilecek.