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Kafeler restoranlar açıldı mı, kaça kadar açık? Haziran 2021 kafe ve restoran güncel çalışma saatleri

Kabine Toplantısı'nın ardından 1 Haziran tarihi itibariyle Haziran ayı boyunca uygulanacak normalleşme durumları açıklandı. Kafeler ve restoranlar, Haziran ayı boyunca masada hizmet verebilecek. Kafeler ve restoranlar kaça kadar açık olacak? Bu haberimizde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede kafe ve restoranlarla ilgili detayları sizler için derledik. İşte Haziran 2021 kafe ve restoranların güncel çalışma saatleri...

01 Haziran 2021 Salı 21:00
Kafeler restoranlar açıldı mı, kaça kadar açık? Haziran 2021 kafe ve restoran güncel çalışma saatleri
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İçişleri Bakanlığı Haziran ayına ilişkin uygulanacak tedbirlerle ilgili genelge yayınladı.  1 Haziran tarihi itbariyle kafeler ve restoranlar masada hizmet vermeye başlayabilecek. Yayınlanan genelgede;

Kafe ve restoranlar hafta içi ve Cumartesi günü saat 07:00’den saat 21:00’e kadar masada hizmet vermeye başlayabilecek. Saat 21:00’den sonra ise saat 24:00’e kadar sadece paket servisle hizmet verebilecek. Pazar günler ise 07:00-24:00 saatleri arasında sadece paket servis hizmeti sağlanacak.

1 Haziran tarihinden itibaren işletmeler, masalar arasında her yönden 2 metre ve yan yana sandalyeler arasında 60 santimetre mesafe bırakması gerekmektedir. Kafelerde ise masalarda oyun oynanmayacak ve açık alanda bulunan masada en fazla 3 kapalı alanlarda ise en fazla 2 kişi masada bulunacak.

 

Kamu kurum ve kuruluşlarda çalışma saati

Kamu kurum ve kuruluşlarda uygulanan 10:00- 16 :00 saatleri arası mesai sisteminin uygulanmasına devam edilecek.


Son Güncelleme: 01.06.2021 21:00
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