Kafeler restoranlar açıldı mı, kaça kadar açık? Haziran 2021 kafe ve restoran güncel çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı Haziran ayına ilişkin uygulanacak tedbirlerle ilgili genelge yayınladı. 1 Haziran tarihi itbariyle kafeler ve restoranlar masada hizmet vermeye başlayabilecek. Yayınlanan genelgede;
Kafe ve restoranlar hafta içi ve Cumartesi günü saat 07:00’den saat 21:00’e kadar masada hizmet vermeye başlayabilecek. Saat 21:00’den sonra ise saat 24:00’e kadar sadece paket servisle hizmet verebilecek. Pazar günler ise 07:00-24:00 saatleri arasında sadece paket servis hizmeti sağlanacak.
Kamu kurum ve kuruluşlarda çalışma saati
Kamu kurum ve kuruluşlarda uygulanan 10:00- 16 :00 saatleri arası mesai sisteminin uygulanmasına devam edilecek.
Son Güncelleme: 01.06.2021 21:00