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Kafeler okullar açılacak mı? Kabine toplantısı tarihi ne zaman ?

Pandemi süresi ile tedbirlerin esnekliğiyle ilgili Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Okulların, kafelerin açılması gibi konular kabine toplantısında görüşülecek. İşte detaylar...

24 Ocak 2021 Pazar 17:30
Kafeler okullar açılacak mı? Kabine toplantısı tarihi ne zaman ?
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Pandemi süresi ile tedbirlerin esnekliğiyle ilgili Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Okulların, kafelerin açılması gibi konular kabine toplantısında görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacağı toplantının tarihi ne zaman? İşte detaylar...

Koronaviriüs hasta sayılarında azalma görülmesi ile okullarda aşamalı şekilde eğitimin başlayacağı gündemdeydi. Bu süreçte restoran ve kafelerin de aynı şartları sağlamak amacıyla açılabileceği düşüncesi oluştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erdoğan, başarılı bir süreci tersine çevirmek ve risk almak istemiyoruz, elimizdeki verilere göre gerekirse esneme yapılabilir ifadelerinde bulunmuştu.

Bu açıklamaların da ardından Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Tarihi henüz net olmasa da 25 Ocak 2021 Pazartesi ve ya 26 Ocak 2021 günü toplantının yapılacağı tahmin ediliyor.



Son Güncelleme: 24.01.2021 17:30
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Anahtar Kelimeler:
KafeKabineTairh
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