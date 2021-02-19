Kafeler, lokantalar, kahveler ne zaman açılacak? Adım adım normalleşme ne zaman başlıyor?

Koronavirüs salgını tedbirlerinden dolayı 1 Mart’a kadar birçok işletme kapatıldı. Pandemi dolayısıyla kahveler, kafeler, restoranlar 1 Mart tarihine kadar kapatılmıştı. Vatandaşlarımız pandemi dolayısıyla kapalı olan kahveler, kafeler, restoranların ne zaman açılacağını merak etmektedir. Kahveler, kafeler, restoranlar ne zaman açılacak? Mekanların açılacağı tarih belli oldu.

Mekanlar Ne Zaman Açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyipbaşkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında vatandaşlarımızın gözü kulağı yapılacak açıklamalardaydı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kahveler, kafeler, restoranların ne zaman açılacağına dair açıklamaları oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalara göre, ‘’Mart ayında aşı konusunda büyük bir atılım yapacağız. Sağlık Bakanlığımızın tavsiyeleri kapsamında bazı illerimizi Mart ayında kademeli olarak normalleştirmeye başlıyoruz. Bu illerimizi çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli olarak 4 gruba ayıracağız. Bu açıdan pandemiden dolayı işine ara vermek zorunda kalan işletmelerimizin kademeli olarak açılması için gerekli çalışmaları başlatacağız’’ dedi.