İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid riski kadınlarda daha fazla
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...
Kafe ve restoranların açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan yeni formül!
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılabilmesi için...

Kafe ve restoranların açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan yeni formül!

Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan kafe ve restoranların ne zaman açılacağı büyük merak konusuyken Sağlık Bakanlığı'ndan yeni bir formül hazırladığı öğrenildi. Bakanlık, vaka sayılarının azaldığı illere bir ödüllendirme olarak kafe ve restoranların açılması üzerinde çalışıyor.

14 Şubat 2021 Pazar 11:01
Kafe ve restoranların açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan yeni formül!
Takip Et:

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan ve kafe ve restoranların tekrar faaliyete geçip geçmeyeceği hem işletme sahipleri hem de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı konu üzerinde çalımalar yaparken de bazı çareler arıyor. Edinilen bilgilere göre kurallara uyarak vaka sayılarından azalma gösteren iller için bir ödüllendirme ve  ödüllendirilen illerde ise kafe ve restoranların belli kurallar dahilinde tekrar açılabilmesinin planlandığı öğrenildi.

"KORONAVİRÜS KURALLARINA UYAN İLLERE ÖDÜL"

Tüm dünya genelinde geçerli olan koronavirüs tedbirlerine il ve ilçelerde uyulması sonrası buralarda görülen vaka ve ölüm oranlarından azalmalar kısıtlamaları da azaltılacak. İl Hıfzıssıhha kurulları tarafından verilen bu karar sonrası ise  verilen kurallara uyan il ve ilçe halkı ödüllendirilecek. Bunun üzerine bir de vaka sayıları azalan illerde öncelikli olarak lokanta ve kafelerin açılması sağlanacak.



Son Güncelleme: 14.02.2021 11:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kafe Ve RestoranAçılacakmıSağlık BakanlığıYeni Formül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji'den Afyonkarahisar ve Uşak için şiddetli kar yağışı uyarısı!
Meteoroloji'den Afyonkarahisar ve Uşak için şiddetli kar yağışı uyarısı!
Ömer Çelik'ten Gara bölgesinde 13 sivilin hayatını kaybettiği olaylar hakkında çok sert açıklama!
Ömer Çelik'ten Gara bölgesinde 13 sivilin hayatını kaybettiği olaylar hakkında çok sert açıklama!
Mozart gemisinin denizcileri serbest bırakıldı, 15 denizcimiz Türkiye’ye geri döndü
Mozart gemisinin denizcileri serbest bırakıldı, 15 denizcimiz Türkiye’ye geri döndü
İstanbul Çatalca'da yoğun kar ve buzlanmadan dolayı yolcu otobüsü yoldan çıktı!
İstanbul Çatalca'da yoğun kar ve buzlanmadan dolayı yolcu otobüsü yoldan çıktı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır Anneleri ile 24. kez bir araya geliyor!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır Anneleri ile 24. kez bir araya geliyor!
Isparta'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Isparta'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Popüler Haberler

Blu Tv yeni dizisi: Doğu! Doğu dizisinin konusu ne?
Hercai dizisindeki Azra karakteri kimdir? Sera Kutlubey kimdir?
Sadakatsiz Serap kimdir? Olcay Yusufoğlu kimdir?
Exxen’in yeni dizisi: Ölüm Zamanı
EDHO Doğan baba kimdir? Kimsesiz Yaşar'ın babası Doğan baba kimdir?
Kefaret dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Kefaret devam eder mi?
Kırmızı Kamyon dizisinin Yonca’sı kimdir?
Sol Yanım dizisi başka kanala geçer mi, neden final yapıyor?
Doğduğun Ev Kaderindir Ali Rıza Dayı gerçek ismi ve hakkında merak edilenler
Hercai Azra Kimdir? Sera Kutlubey kimdir?
Nusret güncel fiyat listesi- 2020 Nusr-Et fiyatları ne kadar?
Minecraft güncellemesi ne zaman çıkacak? Minecraft güncellemesi yenilikleri
Babil dizisi Buse kimdir? Gerçek adı nedir? Damlasu İkizoğlu hakkında bilgiler
The Witcher yeni sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher 2. sezon için gözler Netflix' açıklamasında!
HBO Max Gossip Girl ne zaman başlayacak? Diziden yeni haberler var
Mucize Doktorun Güneş Hemşiresi neden ayrıldı?
Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi nasıl alınır mı? Heifer sterilizasyon spreyi inceleme ve kullanıcı yorumları
Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterini canlandıran oyuncu kimdir?
Çukur'un Cumali Amcası kimdir? Cumali karakterini kim canlandıracak?
Bir Denizaltı Hikayesi Defne karakterini kim canlandıracak? Defne kimdir?
40 Programının sunucu kimdir? Jülide Ateş hakkında merak edilenler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.