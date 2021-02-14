Kafe ve restoranların açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan yeni formül!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan ve kafe ve restoranların tekrar faaliyete geçip geçmeyeceği hem işletme sahipleri hem de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı konu üzerinde çalımalar yaparken de bazı çareler arıyor. Edinilen bilgilere göre kurallara uyarak vaka sayılarından azalma gösteren iller için bir ödüllendirme ve ödüllendirilen illerde ise kafe ve restoranların belli kurallar dahilinde tekrar açılabilmesinin planlandığı öğrenildi.

Tüm dünya genelinde geçerli olan koronavirüs tedbirlerine il ve ilçelerde uyulması sonrası buralarda görülen vaka ve ölüm oranlarından azalmalar kısıtlamaları da azaltılacak. İl Hıfzıssıhha kurulları tarafından verilen bu karar sonrası ise verilen kurallara uyan il ve ilçe halkı ödüllendirilecek. Bunun üzerine bir de vaka sayıları azalan illerde öncelikli olarak lokanta ve kafelerin açılması sağlanacak.