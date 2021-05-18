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Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Yeme içme sektörüne Avrupa modeli mi geliyor?

Alınan son kademeli normalleşme kararının ardında 1 Haziran tarihine kadar yalnızca paket servis ile faaliyet göstermesine izin verilen kafe ve restoranların ne zaman açılacağı merak konusuyken bu tarz işletmeler için Avrupa modeli ile açılması gündeme geldi. Peki, kafe ve restoranlar için istenen 'Avrupa Modeli' sistemi nedir?

18 Mayıs 2021 Salı 09:33
Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Yeme içme sektörüne Avrupa modeli mi geliyor?
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Tam kapanma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte kademeli normalleşmeye geçiş yapıldı. Bu kapsamda kafa ve restoranların dahil olduğu yeme-içme sektörü de 1 Haziran tarihine kadar sadece paket ve gel-al servis ile faaliyet göstermelerine izin verildi. Alınan bu karardan memnun kalmayan restoran ve kafe sahiplerinin temsilcileri bir darboğazda olduğunu belirterek sektöre nefes aldırabilmek için Avrupa modelinin biran önce hayata geçirilmesi anlamında bir çağrıda bulundular.

AVRUPA MODELİ NEDİR?

Bahçesi olan kafe ve restoranların açılması olmayan işletmelerin de kaldırıma masa atarak faaliyetlerine başlatılmasını öngören bu sistemle kademeli normalleşme sürecinde de gündeme gelen rahatlama formülünün yaratılabileceği belirtiliyor. Bilim Kurulu tarafından açıklanan bilgilerde virüsün açık alandaki etkisinin 19 kat kaybettiği konusunda bir veri olduğunu aktaran sektör temsilcileri, işletmelerinde bahçe veya balkon gibi açık alanları olan işletmelerin çalışmalarında izin verilmesi gerektiğini kaydettiler.

Açık alana sahip olmayan esnaflar için de sadece bu yaz aylarında özel bir karar ile belediyelerin işletmelerin önündeki kaldırımlarında masa atma iznini vermeleri gerektiği konusuna dikkat çeken sektör temsilcileri, alınacak bu karar ile birlikte sektörün yeterli derecede bir nefes alabileceğine inandıklarını belirtiyorlar.


Son Güncelleme: 18.05.2021 09:33
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