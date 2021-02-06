Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Kısıtlamalar ne zaman son bulacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısında kafeler ve restoranların durumları araştırılmaya başlandı. Esnafın zor günler geçirdiği pandemi sürecinde kafe ve restoranlar için alınması beklenen kararlar merak ediliyor.

Kafeler ne zaman açılacak?

Özellikle kafelerinaçılacağı çok sayıda kişi için merak edilirken kısıtlamaların kalkacağı tarihlerde araştırılıyor.

Kafelerin ne zaman açılacağı ile ilgili sorulan sorulara cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Salgınla mücadele ettiğimiz süre boyunca hiçbir vatandaşımızı zorda bırakmadık. Aşı çalışmalarımız başladı ve aşılamalar devam ederken vaka sayılarının istenilen seviyelere gelmesi durumunda esnaflarımıza müjdeli haberler vermek istiyoruz. Vaka sayıları düşmeye başlayınca esnaflarımızın kademeli olarak açılmalarına ve kısıtlamaların gevşetilmesi ile ilgili görüşmelerimizi yapacağız.’ Dedi.