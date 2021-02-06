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Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Kısıtlamalar ne zaman son bulacak?

Kabine toplantısı sonrasında en merak edilen konu kafe ve restoranların ne zaman açılacağı oldu. Vatandaşlar, kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Kısıtlamalar ne zaman son bulacak? sorularını araştırıyor.

06 Şubat 2021 Cumartesi 01:34
Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Kısıtlamalar ne zaman son bulacak?
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Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısında kafeler ve restoranların durumları araştırılmaya başlandı. Esnafın zor günler geçirdiği pandemi sürecinde kafe ve restoranlar için alınması beklenen kararlar merak ediliyor.

Özellikle kafelerin ne zaman açılacağı çok sayıda kişi için merak edilirken kısıtlamaların kalkacağı tarihlerde araştırılıyor.

Kafeler ne zaman açılacak?

Kafelerin ne zaman açılacağı ile ilgili sorulan sorulara cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Salgınla mücadele ettiğimiz süre boyunca hiçbir vatandaşımızı zorda bırakmadık. Aşı çalışmalarımız başladı ve aşılamalar devam ederken vaka sayılarının istenilen seviyelere gelmesi durumunda esnaflarımıza müjdeli haberler vermek istiyoruz. Vaka sayıları düşmeye başlayınca esnaflarımızın kademeli olarak açılmalarına ve kısıtlamaların gevşetilmesi ile ilgili görüşmelerimizi yapacağız.’ Dedi.

 



Son Güncelleme: 06.02.2021 01:34
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Kabine ToplantısıKafeRestoranNe ZamanAçılacak2021
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