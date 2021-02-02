Kafe ve restoranlar açılacak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üç hafta sonra bakanlarla bir araya geldi. Tüm gözler toplantıdan çıkacak kararlara çevrilirken, koronavirüs salgını sürecinde kapalı olan kafe ve restoranların açılıp açılmayacağı merak ediliyordu.
Erdoğan, lokanta, kafe, restoranlardan 2019 cirosu 3 milyonun altında olanlara destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı bu desteklerle birlikte esnafın gelir kaybı yaşamasının önüne geçmek istediklerini de sözlerine ekledi.
Son Güncelleme: 02.02.2021 00:14