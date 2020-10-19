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Kadir Şeker davasında yeni gelişme! Tutukluluğuna itiraz edildi

Konya'da yaşanan olayda, Kadir Şeker ,parkta sevgilisini darp ettiği iddia edilen Özgür Duran ile girdiği kavga sonrasında Duran kalbinden bıçaklanmış ve hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra Şeker ise yargılanıp 12,5 yıl hapis cezası almıştı. Bu cezaya Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına avukatlarından itiraz geldi.

19 Ekim 2020 Pazartesi 14:45
Kadir Şeker davasında yeni gelişme! Tutukluluğuna itiraz edildi
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Üzücü olay 5 Şubat günü Konya'da bir şehir parkında yaşanmıştı.

Olay sırasında parktan geçmekten olan Kadir Şeker, 35 yaşındaki Ayşe Dırla isimli kadının, sevgilisi Özgür Duran tarafından darp edildiğini gördü.Olaya müdahil olan Şeker bir süre sonra Özgür Duran ile arbedeye girdi ve çıkan kavgada Özgür Duran kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.


Olaydan sonra KAdir Şeker gözlatına alınıp, tutuklandı ve Şeker'in yargılandığı dava geçtiğimiz gün tamamlandı. Mahkeme heyetin Kadir Şeker'i 12,5 yıl hapse mahkum etti ve tutukluuğunun devamına karar verdi.

OLAYIN MEŞRU MÜDAFAA SINIRLARI İÇİNDE OLDUĞUNU BELİRTİLER

Bu davadan sonra Şeker'i savunan avukatlar mahkemenin verdiği ceza ve tutukluluk halinin devamına itiraz için bir üst mahkemeye başvurdu. Kadir Şeker'in avukatlarından olan Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, Kadir Şeker bir kadına yardım etmek isterken olayın meydana geldiğini ve olayın meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiğini belirterek, ''Kadir Şeker için istinaf mahkemesine 'Süre Tutum' dilekçesi verdik. Ayrıntılı istinaf dilekçemizi de gerekçeli kararın bize tebliğinin ardından sunacağız. Ayrıca Kadir Şeker'in tutukluk halinin devamına da itiraz ettik.'' dedi.

 



Son Güncelleme: 19.10.2020 14:45
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Anahtar Kelimeler:
Kadir ŞekerKadir şeker Kaç Yıl Hapis Cezası AldıÖzgür Duran
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