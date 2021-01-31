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Kadir Şeker davasında son durum ne? Kadir Şeker cezası bozuldu mu, beraat edecek mi?

Kadir Şeker davası ne durumda? Kadir Şeker için alınan karar ne? Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'ya şiddet uyguladığı öne sürülen Özgür Duran'ı engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker'in davasındaki gelişmeler herkes tarafından merakla araştırılıyor.

31 Ocak 2021 Pazar 22:07
Kadir Şeker davasında son durum ne? Kadir Şeker cezası bozuldu mu, beraat edecek mi?
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Kadir Şeker Davası Ne Durumda? Kadir Şeker Davasın’ın Son Gelişmeleri Neler?

Konya ilinde sevgilisi Ayşe Dırla’ya şiddet uyguladığı öne sürülen Özgür Duran’ı, engellemek için müdahale ederken yanlışlıkla kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 12,5 yıl hapis kararı alınan Kadir Şeker hakkındaki karar, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. Şeker’in dava dosyası, eksik olan belgelerin temin edilmesi için Konya Adliyesi’ne gönderildi.

5 Şubat akşamı gerçekleşen olay, Selçuklu İlçesi Yeni İstanbul caddesi Piri Reis Parkı’nda gerçekleşti. Özgür Duran’ın sevgilisi Ayşe Dırla’ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbede sonucunda Özgür Duran’ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden oldu.

Olayın ardından tutuklanması kararı alınan Kadir Şeker, ‘kasten adam öldürme’ suçundan yargılandığı 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada ilk önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Suçun ‘haksız tahrik’ altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker’in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin vermiş olduğu karar bozuldu.

Yargılama konusunda eksiklerin olduğunu belirten Bölge Adliye Mahkemesi, dosyayı geri gönderme kararı aldı. Davaya katılma talepleri bulunan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun da katılmasına izin verildi.

Bölge Adliye Mahkemesi ayrıca Özgür Duran'ın ailesinin, Kadir Şeker'in ‘kiralık katil' olduğunu öne sürerek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmalarının da araştırılmasını istedi.

Eksikler giderilerek, yeniden yargılama olmaksızın, dosyanın Konya Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderileceği öğrenildi.

Kadir Şeker’in Avukatı Dosyadaki Eksiklerin Giderileceğini Açıkladı!

Kadir Şeker davasıyla ilgili tekrardan yargılama olmaksızın, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi yönünde bozulma kararı olduğunu belirten avukat ve Baro Başkanı Mustafa Aladağ, şu şekilde açıklama yaptı:

  • İstinaf incelemesini yapan Konya Bölge Adliye Mahkemesi’nin 1’inci Ceza Dairesi Başkanlığı 2 hususta eksiklik görerek, dosyayı mahkemesine iade etmiştir.
  • İlk husus katılma talebi reddedilen Kadın Cinayetlerini Önleyeceğiz Platformu Deneği vekilinin katılma talebi reddi değil kabulünün gerektiği; gerekçeli kararın kendilerine tebliği eğer bir dilekçe sunacaklarsa dosya içine alınmasına karar vermiştir.
  • İkinci husus ise istinaf mahkemesi UYAP üzerinden yaptığı inceleme neticesinde Kadir Şeker hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma olduğu, bu soruşturmanın akıbetinin ne olduğu, herhangi bir kavuşturmaya yer olmadığı kararı ya da iddianame olup olmadığı hususlarında araştırılarak bilgi verilmesi, dosyanın tekrar gönderilmesi konusunda bir karar vermiştir.
  • Bu karar, esastan bozma ve benzeri bir karar değildir. İlk inceleme neticesinde görülen 2 eksikliktir. Bunlar tamamlandıktan sonra yeniden bir yargılama, duruşma açılmaksızın olacak. Dosya, tekrar Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilecek.



Son Güncelleme: 31.01.2021 22:15
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Kadir şeker DavasıKadir ŞekerÖzgür DuranAyşe DırlaKadına şiddet
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