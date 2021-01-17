Kadir Şeker davasında ortaya çıkan gizli tanık dosyanın seyrini değiştirebilir

Konya'da erkek arkadaşı Özgür Duran'dan şiddet gören Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken, Özgür Duran'la kavga eden ve bıçaklayarak Duran'ın ölümüne neden olan Kadir Şeker, hakkında hazırlanan iddianame ile birlikte çıkarıldığı mahkemece 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Gelen son dakika bilgisinde ise ortaya çıkan bir gizli tanığın ifade vereceği öğrenilirken Özgür Duran'ın ailesi tarafından yapılan başvuru sonucu ifade verecek olan gizli tanık davanın seyrini değiştirebilir olarak değerlendiriliyor.

Özgür Duran'ın ailesinin avukatı Metehan Uluman'ı aracı olarak kullanarak Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç'a ulaşan gizli tanığın bildiği her şeyi anlatacağını söyleyeceği belirtilirken gizli tanığın Kadir Şeker'in uyuşturucu kullandığı yönünde ifade vereceği ve uyuşturucu satıcılarının baskısıyla uyuşturucu satışına karşı çıkan Özgür Duran'ı öldürtmek için tuttuklarını söyleyeceği öğrenildi.

Duydukları ifade karşısında şok olan ve sürpriz tanığın söyledikleri üzerinden savcılığa başvurarak yeni bir dilekçe suna anne Mübeyyen Güner Dalkılıç, oğlunun ölümünün planlı olduğundan şüphelendiğini ve gizli tanık sayesinde bundan emin olduğunu söylediği öğrenildi. Kadir Şeker'in masum olmadığını öne süren anne Duran, tanığın elinde, anlattıklarına dair delillerin olduğunu da belirterek olay günü için Özgür Duran'ın cep telefonu kaydının incelenmesini başvuru dilekçesine ekledi.

GİZLİ TANIK DOSYANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREBİLİR!

Avukat Metehan Uluman ise konuyla ilgili yaptığı açıklamasında gizli tanığın ifadesi sonrası Kadir Şeker dosyasının seyrinin değişebileceğini belirterek Şeker'in müebbet hapis cezası alacağı kanaatinde olduğunu söyledi.