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Kadir Şeker davasında karar çıktı

Türkiye'nin gündeminde olan Kadir Şeker davasında mahkeme kararını verdi. Şeker, mahkeme tarafından 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 11:44
Kadir Şeker davasında karar çıktı
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NE OLMUŞTU?

Üniversite adayı Kadir Şeker 5 Şubat günü Konya'da dışarda olduğu sırada  parktan geçerken, bir çiftin kavga ettiğini gördü. Çiftlerden Özgür Duran'ın sevgilisini darp ettiğini gören olaya müdahil olan öğrenci Kadir Şeker ÖZgür Duran'ın  sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. İkili arasında bir süre yaşanan kovalamaca sonrasdaın  Şeker ile Duran aransında çıkan arbede de Duran aldığı bıçak bardesiyle yere düştü.


Göğsünden yaralanan Duran hemen hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra Kadir Şeker polis tarafından yakalanıp göz altına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Yargılanması devam eden Kadir Şeker davasında karar bugün açıklandı.

Şeker yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Son Güncelleme: 14.10.2020 11:44
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Kadir ŞekerKadir şeker Davasında Karar çıktı
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