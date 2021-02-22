Kadir gecesi tarihi 2021 ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Üç aylar ile beraber Ramazan ayı da yaklaştı. Müslümanlar için büyük önem taşıyan Kadir gecesinin de bu sene ne zaman olacağı merak ediliyordu. Kadir gecesi Ramazan ayı içinde bir güne denk gelir ve genellikle Ramazanın 27. günü olarak kabul edilir.

Kadir gecesi ne zaman?

Kadir gecesi neden önemlidir?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2021 yılı dini günler takvimine göre Ramazan ayı, 13 Nisan ile 12 Mayısıs tarihleri arasında olacak. 13 Mayısıs tarihi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olarak kutlanacak. Kadir gecesi ise 8 Mayısıs tarihinde gerçekleşecek.

Kadir gecesi, Kuran-ı Kerim'in indirildiği gece olması sebebiyle mübarek bir gece olarak kabul edilir. Bu gecede daha çok ibadet edilir. Kadir gecesinde edilen duaların kabul olacağına ve Allah'ın bu gecede bağışlayıcı olduğuna inanılır.

2021 dini günler takvimi