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Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi bu yıl Ramazan ayının kaçıncı günü olduğu merak edilmektedir. İslam dininde Kadir gecesinin önemi ve fazileti çok büyüktür. Kur'an-ı Kerim bu gecede indirilmiştir. Müslümanlar bu geceyi nasıl geçirmelidir? Kadir gecesinin önemi nedir? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

16 Nisan 2021 Cuma 16:36
Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?
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Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesinin önemi nedir?

Ramazan ayının 27.gecesi olarak Kadir gecesi bilinmektedir. Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğu rivayet edilmektedir. Bu gecede Kur’an-ı Kerim vahiy olarak indirilmiştir. Hadislerde rivayet edildiğine göre Kadir gecesi Ramazan ayının son 10 gününde ve tekli rakamlarda aranması söylenmektedir. 

Diyanet İşler Başkanlığı yayımladığı takvimde 2021 yılı Kadir gecesi 8 Mayısıs Cumartesi günü idrak edilecektir. 

Kadir gecesinin önemi nedir?

İslam dinini en faziletli, en ihtişamlı gecesi olarak bilinmektedir. Kadir gecesi İslam güneşini aydınlatır ve Kur’an meşalesi olarak aydınlatır. Bu geceyi alnı secdede olan af dileyen kulların mağfiret gecesidir. Kadir kelimesi sözlük anlamı hüküm, güç, yüce anlamlarına gelmektedir. Kadir gecesi Kuran’ı Kerim-in indirildiği gecedir. Aynı ismi taşıyan surenin 97.ayetinde bu gecenin faziletleri nazil olmuştur. 

Allah insanlara peygamber aracı ile son mesaj olarak son kitap Kur’an-ı Kerim’i indirmiştir. Bu gecede Allah-u Teâlâ’nın emri ile melekler ve Cebrail iner dünyaya barış esenlikler verir. Bu mübarek gecede Müslümanlar af dilemeli, ibadetlerle geçirmeli, Allah’tan mağfiret dilemelidir. Haramlardan uzak durmalı Allah’ın rızasını kazandıran işlerle meşgul olunmalıdır. 

Kadir gecesinde Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetleri Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e  Hira dağında indirilmiştir. 



Son Güncelleme: 16.04.2021 16:36
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Anahtar Kelimeler:
Kadir GecesiİslamRamazanOruçKuran-ı Kerim
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