Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesinin önemi nedir?

Ramazan ayının 27.gecesi olarak Kadir gecesi bilinmektedir. Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğu rivayet edilmektedir. Bu gecede Kur’an-ı Kerim vahiy olarak indirilmiştir. Hadislerde rivayet edildiğine göre Kadir gecesi Ramazan ayının son 10 gününde ve tekli rakamlarda aranması söylenmektedir.

Kadir gecesinin önemi nedir?

Diyanet İşler Başkanlığı yayımladığı takvimde 2021 yılı Kadir gecesi 8 Mayısıs Cumartesi günü idrak edilecektir.

İslam dinini en faziletli, en ihtişamlı gecesi olarak bilinmektedir. Kadir gecesi İslam güneşini aydınlatır ve Kur’an meşalesi olarak aydınlatır. Bu geceyi alnı secdede olan af dileyen kulların mağfiret gecesidir. Kadir kelimesi sözlük anlamı hüküm, güç, yüce anlamlarına gelmektedir. Kadir gecesi Kuran’ı Kerim-in indirildiği gecedir. Aynı ismi taşıyan surenin 97.ayetinde bu gecenin faziletleri nazil olmuştur.

Allah insanlara peygamber aracı ile son mesaj olarak son kitap Kur’an-ı Kerim’i indirmiştir. Bu gecede Allah-u Teâlâ’nın emri ile melekler ve Cebrail iner dünyaya barış esenlikler verir. Bu mübarek gecede Müslümanlar af dilemeli, ibadetlerle geçirmeli, Allah’tan mağfiret dilemelidir. Haramlardan uzak durmalı Allah’ın rızasını kazandıran işlerle meşgul olunmalıdır.

Kadir gecesinde Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetleri Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e Hira dağında indirilmiştir.

