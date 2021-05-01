Kadınlar tarafından toplanan asma yapraklar dünyaya ihraç ediliyor!

Manisa’da girişimci kadınların sayesinde asma yapraklar dünyaya ihraç ediliyor. Salamura yapılmasının ardından ilkbahar aylarında toplanan üzüm yaprakları Manisa’da bulunan 20 tesiste işlem görüyor.

Üzüm hasadından toplanan asma yapraklar alım merkezlerine götürülüyor. Tüccarların aldığı asma yapraklar ise en az 5 ay kadar bekletilmektedir. En çok Akdeniz ülkelerine giden asma yaprakları Avrupa, Orta Doğu ülkelerine de ihraç edilmektedir. İnce ve tüysüz olması ile oldukça beğenilen asma yaprakları üreticilere ikinci gelir kaynağı oluyor.





2020 yılında 476 bin ton ihracat yapılırken Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gıda Teknolojisi Başkanı Ali Güler, salamura yaprak üretimi bölgesinin önemli potansiyele sahip olduğunu açıkladı. Üzümün başkenti olan Manisa’da Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, yapraklarının güzel olması ile ihracat yapılan ülkelerin oldukça memnun kaldığını söyledi.





Ülkenin önemli ihracatı olan asma yaprağı ülkenin önemli ihracatları arasında yer alırken özellikle Akdeniz ülkeleri başta olarak dünyanın birçok yerine ihracat yapılıyor. Asma yapraklarına her geçen gün ilgi artarken toplanan asma yaprakları alım merkezlerinde bekletilmektedir. Kavanoz ile salamura yapılan ihracatlar geçen yıla göre 20 işletme, 476 bin ton ihracat gerçekleştirdi. Kadınların topladığı asma yapraklar sayesinde dünyaya yayılan yapraklar ayrıca İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika, Japonya ve Jamaika gibi ülkelere de ihracat ediliyor.