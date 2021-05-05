Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist tekrar gözaltında!

Edinilen bilgilere göre kısa süre önce Antalya Kaleiçi girişi Saat Kulesi önünde Letonya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs (34) devriye gezen polisler tarafından maske takmadığı için uyarılmıştı. Polis memuruna yanında bulunan kadın polis için 'Beğendim, bana göndersene’ sözleri karşısında polis memurları tarafından gözaltına alınan turist, kadın polise ahlaksız teklif etmesi ve kurallara uymaması sebebiyle gözaltına alındı.





Adliyeye sek edilen turist hâkim tarafından serbest bırakıldı. Son dakika haberine göre yine akşam saatlerinde Dmitrijs Solovjovs maske takmadığı gerekçesi ile tekrar polisler tarafından uyarıldı. Bağırıp hakaretlerde bulunan turist polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Spro yaptığını bu yüzden maske takmadığını açıklayanci turisten 1 kadın 2 polis şikayetçi oldu.