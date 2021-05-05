İstanbul 22°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...

Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist tekrar gözaltında!

Son dakika haberine göre kısa süre önce Antalya’da maske takmaması nedeniyle polis ekipleri tarafından uyarılan turist, kadın polise ahlaksız teklifte bulunması ve kurallara uymaması nedeniyle göz altına alınmış fakat serbest bırakılmıştı. Şimdi yine maske takmadığı için polisler tarafından uyarılan Dmitrijs Solovjovs tekrar gözaltına alındı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:22
Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist tekrar gözaltında!
Takip Et:

Edinilen bilgilere göre kısa süre önce Antalya Kaleiçi girişi Saat Kulesi önünde Letonya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs (34) devriye gezen polisler tarafından maske takmadığı için uyarılmıştı. Polis memuruna yanında bulunan kadın polis için 'Beğendim, bana göndersene’ sözleri karşısında polis memurları tarafından gözaltına alınan turist, kadın polise ahlaksız teklif etmesi ve kurallara uymaması sebebiyle gözaltına alındı.



Adliyeye sek edilen turist hâkim tarafından serbest bırakıldı. Son dakika haberine göre yine akşam saatlerinde Dmitrijs Solovjovs maske takmadığı gerekçesi ile tekrar polisler tarafından uyarıldı. Bağırıp hakaretlerde bulunan turist polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Spro yaptığını bu yüzden maske takmadığını açıklayan tacizci turisten 1 kadın 2 polis şikayetçi oldu.




Son Güncelleme: 05.05.2021 15:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TuristAntalyaTacizDmitrijs Solovjovs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star Wars Günü nedir? Google'dan Star Wars gününe özel doodle!
Star Wars Günü nedir? Google'dan Star Wars gününe özel doodle!
Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, sigara satışı yasak mı? Marketlerde hangi ürünlerin satışları yasaklandı?
Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, sigara satışı yasak mı? Marketlerde hangi ürünlerin satışları yasaklandı?
Star Wars Günü nedir? 4 Mayıs Star Wars paylaşımları
Star Wars Günü nedir? 4 Mayıs Star Wars paylaşımları
Marketlerde alkol, elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye ve giyim ürünleri satılmayacak mı? Yasak ne zaman başlıyor?
Marketlerde alkol, elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye ve giyim ürünleri satılmayacak mı? Yasak ne zaman başlıyor?
2021 9 Mayıs İSG sınavı ertelendi mi? İSG sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta? İSG sınav süresi kaç dakikadır?
2021 9 Mayıs İSG sınavı ertelendi mi? İSG sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta? İSG sınav süresi kaç dakikadır?
Murda'nın acı dolu paylaşımı. Ünlü rapçinin evalt acısı..
Murda'nın acı dolu paylaşımı. Ünlü rapçinin evalt acısı..

Popüler Haberler

Türkiye'nin illeri plaka sırasına göre
Bugün hangi maçlar var? 5 Mayıs 2021 Çarşamba maç programı
Kanal D Yüzleşme programının sunucusu Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş'in hayatı
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 5 Mayıs 2021 Çarşamba
Survivor takımlar ne zaman karışacak? 2021 Survivor Ünlüler takımına hangi isim gelecek?
Baraj 39.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Fox TV
Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede çekildi Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Tatilde fragmanı, oyuncuları ve konusu
Masum 410.bölüm fragmanı ve 6 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Masumlar Apartmanı 32. bölüm TRT 1 canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Masumlar Apartmanı yeni son bölüm izle
Masumlar Apartmanı 33.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Gönül Dağı Yaşar karakterini kim canlandırıyor? Faruk Karagül kimdir?
Gönül Dağı dizisine katılan Ecem Özkaya kimdir? Zahide karakteri kimdir?
Beşiktaş Hatayspor maçı şifresiz izlenir mi? Bein Sports tek maç nasıl satın alınır?
Arka Sokaklar Giray kimdir? Gerçek adı nedir? Ceyhun Özkuş hakkında bilgiler
Denizlispor Çaykur Rizespor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Denizli - Rize youtube geniş özeti ve maçın golleri
Acemi Anneler Sevda kimdir? Begüm Topçu Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Fox TV canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm ATV canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni son bölüm izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti ATV
Romanya’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Romanya asgari ücret fiyatları
SSK, SGK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı emeklileri sevindirecek haber geldi! Geçici zam gelecek..

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.