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Kadın kocasını baltayla öldürdü

Uşak’ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sinirlerine hakim olamayan bir kadın eline aldığı baltayla uyuyan kocasının kafasını yardı ve öldürdü.

12 Eylül 2020 Cumartesi 18:36
Kadın kocasını baltayla öldürdü
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Uşak’a bağlı olan Banaz ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sinirlerine hakim olamayan bir kadın eline aldığı baltayla uyuyan kocasının kafasını yardı ve öldürdü.

Şehitler Mahallesi sakinlerinden olan 48 yaşındaki N.A., polisi aradı ve kendini ihbar etti. İhbarda eşini öldürdüğünü itiraf etti. Sonrasında bölgeye polisler ve 112 acil sağlık ekipleri geldi. Baltayla yaralanmış olan 57 yaşındaki İbrahim Arıkum ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ceset sonrasında Banaz Devlet Hastanesi’ne incelenmek üzere götürüldü. Konuyla ilgili sorguya alınan cani kadın eşiyle sürekli olarak tartıştıklarını, kendisine hakaret ettiğini söyledi. Bu durumlardan sonra daha fazla dayanamadığını ve kocası uyurken başına baltayla vurarak öldürdüğünü belirtti.



Son Güncelleme: 12.09.2020 18:36
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Anahtar Kelimeler:
UşakBalta CinayetiBanaz
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