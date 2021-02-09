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Kadıköy'deki Boğaziçi eylemleri esnasında gözaltına alınan 33 kişi hakkında karar verildi!

Kadıköy'de Boğaziçi eylemleri esnasında gözaltına alınan kişiler hakkında mahkeme kararını verdi. Kadıköy'de yapılan Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişiden 33’ü, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

09 Şubat 2021 Salı 17:47
Kadıköy'deki Boğaziçi eylemleri esnasında gözaltına alınan 33 kişi hakkında karar verildi!
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Kadıköy’de 4 Şubat gününde düzenlenen yasadışı protestolarda gözaltına alınan 61 kişi, emniyette gerçekleştirilen işlem sonrasında Kartal’da bulunan Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

33 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Şüpheli kişilerden 8’i savcılıktaki işlem sonrasında serbest kaldı. Savcılıkta verilen ifadeli işlemleri bitirilen kişilerden 20’si adli kontrol istemi ile, 33 kişiyse tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Serbest bırakıldılar

Nöbetçi mahkeme, bütün tutuklama taleplerine ret kararı verirken, şahısların bazılarına adli kontrol şartı ve bazılarına da ev hapsi cezası verilerek serbest kalması yönünde karar verildi.

53 kişinin Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorgulaması devam etmektedir.

 

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 17:47
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Anahtar Kelimeler:
KadıköyMahkemeBoğaziçiTutuklama
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