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Kadıköy Rıhtım'da Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

Boğaziçi Üniversitesine Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından öğrenciler eylem yapmaya başlamıştı. Kadıköy'deki polis müdahalesinde Barış Atay'ın da içlerinde bulunduğu grup darp edildi.

02 Şubat 2021 Salı 20:56
Kadıköy Rıhtım'da Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale
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Boğaziçi protestolarına destek olmak amacıyla İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri, Kadıköy Rıhtım'da toplanmıştı. Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili olan eski oyuncu Barış Atay'ın da aralarında bulunduğu topluluğa polis tarafından müdahale edildi.

 

Boğaziçi Üniversitesi protestolarında dün çok fazla öğrenci gözaltına alınmıştı. Bugün akşam civarlarında Rıhtım'da yapılacak olan eylem için polis hazırlıklıydı. Toplanan kişilere biber gazı ve plastik mermilerde sert bir şekilde müdahale edildi. Atay'ı darp eden polisler onu ve diğerlerini gözaltına almak istedi.

 



Son Güncelleme: 02.02.2021 20:56
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