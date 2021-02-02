Kadıköy Rıhtım'da Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

Boğaziçi protestolarına destek olmak amacıyla İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri, Kadıköy Rıhtım'da toplanmıştı. Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili olan eski oyuncu Barış Atay'ın da aralarında bulunduğu topluluğa polis tarafından müdahale edildi.

Boğaziçi Üniversitesi protestolarında dün çok fazla öğrenci gözaltına alınmıştı. Bugün akşam civarlarında Rıhtım'da yapılacak olan eylem için polis hazırlıklıydı. Toplanan kişilere biber gazı ve plastik mermilerde sert bir şekilde müdahale edildi. Atay'ı darp eden polisler onu ve diğerlerini gözaltına almak istedi.