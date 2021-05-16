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Kademeli normalleşmeye geçişin detayları belli oldu

İçişleri Bakanlığı, kademeli normalleşmenin detaylarını içeren genelgeyi az önce İl Valiliklerine gönderdi. Gönderilen genelgeye göre 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında kademeli normalleşme tedbirleri uygulamada olacak.

16 Mayıs 2021 Pazar 13:35
Kademeli normalleşmeye geçişin detayları belli oldu
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Türkiye'de 29 Nisan 2021 tarihinde başlayan tam kapanma süreci yarın saat:05.00 itibariyle sona eriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yarından tam kapanma sürecinin sona ereceği ve 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında kademeli normalleşme tedbirlerinin uygulanacağı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında uygulacak olan kademeli normalleşmenin detaylarını içeren genelgeyi İl Valiliklerine gönderdi.

17 MAYIS – 1 HAZİRAN ARASI  KADEMELİ NORMALLEŞME DÖNEMİ

Sokağa Çıkma Kısıtlamaları;

- Hafta içi: 21.00-05.00 saatleri arasında,

- Hafta sonu: Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00’te tamamlanacak şekilde uygulanması,

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altı vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamaları

- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmemesi,

- 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmemesi,

- Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesi,

Şehirlerarası Seyahat Kısıtlaması

-  Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmaması,

- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmaması,

- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçla seyahate ancak zorunlu hallerde izin verilmesi,

Yeme-İçme Yerleri

- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri,

Diğer işyerleri

17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir,

-Gazino, tavena, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, denek lokali, çay bahçesi gibi yerler, 

- İntenet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, 

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, 

- Hamam, sauna ve masaj salonları, 

- Lunaparklar ve tematik parklar. 

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır. Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.Çay ocaklarının masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilmeleri, 

Kamu kurumlarındaki mesai uygulamaları

- Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai uygulamasının başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanması,

- Uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usullerinin uygulamasına devam edilmesi,

Eğitim/Okullar

- Kreşler ve anaokullarının faaliyetlerine devam edebilmeleri,

- Diğer okul ve sınıf seviyeleri için MEB’in açıklamasına uygun hareket edilmesi,

STK, sendika, meslek kuruluşları toplu etkinlikler

- STK, sendika, meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce yapılacak genel kurul dahil geniş katılımlı etkinliklerine dair kısıtlamanın 1 Haziran’a kadar uzatılması,

Nikah ve Düğünler

- Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi,

Sosyal bakım yerlerindeki ziyaretçi kısıtlaması

- Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde uygulanmakta olan ziyaretçi kısıtlamasının 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılması,

Konaklama Tesisleri

- Şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri (yerleşim sahası içerisinde bulunanlar hariç) ile konaklama tesislerinin içerisinde bulunan yeme-içme yerlerinin (sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olacak şekilde) aynı masada aynı anda en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebilmesi,

 - Konaklama tesislerinden yapılan ve ödemesi gerçekleştirilmiş rezervasyonu bulunan kişilerin şehirlerarası seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olabilmeleri,

- Kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezlerinin kapalı tutulması,

- Konaklama tesislerinin açık alanlarında toplu eğlence şeklinde etkinliklere kesinlikle izin verilmemesi, bu yerlerde yoğunlaşmanın önüne geçilebilmek adına fiziksel mesafe kurallarına azami özen gösterilmesi, 

Şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarında kapasite sınırlandırılması

- Şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçları için uygulanmakta olan % 50 kapasite sınırlamasına devam edilmesi,

- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler/çocuklarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmemesi,


Son Güncelleme: 16.05.2021 13:35
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Anahtar Kelimeler:
Kademeli NormalleşmeNormalleşme
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