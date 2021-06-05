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Kaddafi’nin uçağı İstanbul’da bakıma alındı!

Son dakika haberine göre Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin kullandığı Airbus A340-200 tipi 5A-ONE tescilli Libya devlet uçağı İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı’na iniş yağan devlet uçağı bakım ve onarımı yapılacağı öğrenildi.

05 Haziran 2021 Cumartesi 22:18
Kaddafi’nin uçağı İstanbul’da bakıma alındı!
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Son dakika haberine göre Libya’nın eski lideri Kaddafi’nin uçağı İstanbul’da görüldü. Uçak Fransa’da koruma altına alınırken bakımları yapılması için Türkiye’ye gönderildi. Değerli uçak İstanbul’da kendini göstermesi üzerine merak eden vatandaşlar uçağın resmini çekmek için Atatürk Havalimanı’na gitti. 20 Ekim 2011 senesinde ülkeler arası ayaklanmalar sonucu öldürülen Libya eski lideri Muammer Kaddafi’nin kullandığı tescilli uçak liderin ölümü üzerine zarar görmemesi için Fransa’ya gönderildi.

Yolcu uçağına çevrilen uçak bakım ve onarım için İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldi.

Saat 21.16 sıralarında Atatürk Havalimanı'na inen uçak İstanbul’da çalışmaları bitmesi üzerine tekrar Libya’ya gideceği öğrenildi.




Son Güncelleme: 05.06.2021 22:18
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Anahtar Kelimeler:
Kaddafinin UçağıLibya Eski LideriAtatürk Havalimanı
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