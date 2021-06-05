Kaddafi’nin uçağı İstanbul’da bakıma alındı!



Son dakika haberine göre Libya’nın eski lideri Kaddafi’nin uçağı İstanbul’da görüldü. Uçak Fransa’da koruma altına alınırken bakımları yapılması için Türkiye’ye gönderildi. Değerli uçak İstanbul’da kendini göstermesi üzerine merak eden vatandaşlar uçağın resmini çekmek için Atatürk Havalimanı’na gitti. 20 Ekim 2011 senesinde ülkeler arası ayaklanmalar sonucu öldürülen Libya eski lideri Muammer Kaddafi’nin kullandığı tescilli uçak liderin ölümü üzerine zarar görmemesi için Fransa’ya gönderildi.

Yolcu uçağına çevrilen uçak bakım ve onarım için İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldi.

Saat 21.16 sıralarında Atatürk Havalimanı'na inen uçak İstanbul’da çalışmaları bitmesi üzerine tekrar Libya’ya gideceği öğrenildi.

