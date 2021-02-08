Kaçmaya çalışan hırsızlar ekip aracına çarptıktan sonra yakalandı!

Kahramanmaraş’ta hırsızlık yaptığından şüphelenilen kişiler jandarmadan kaçmaya başladı. Kaçma çabaları ise yaptıkları kaza ile son buldu.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde yaşanan olayda; jandarma tarafından takibe alınan araç, kaçmaya çalışırken kaza yaptı. Kazanın ardından araç içerisinde bulunan 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracı daha öncesinden takibe almıştı. Takibe alınan araç daha sonrasında Dereköy Mahallesi çıkışında durdurulmaya çalışıldı.

Jandarmanın yapmış olduğu “dur” ikazlarını dikkate almayarak kaçmaya çalışan araç ters şeride geçti. Kaçmak isteyen araç daha sonrasında kendisini takip etmekte olan ekip aracına vurdu.

Kazanın ardından araçtan inen H.D. (39), M.B. (46) ile M.B. (79) gözaltına alındı. Otomobilin içi aranınca Pazarcık ilçesi Kuçüknacar Mahallesi’nde çalındığı ihbar edilen keçi bulundu.

Gözaltına alınmış olan şüpheliler için işlemler yapılmaya devam etmekte.