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Kaçak telefonlar, otobüs bagajında bulunan peynir tenekesinde bulundu

Adana’da şüpheli yolcu otobüsünün içerisinde gerçekleştirilen aramalar sonucu 15 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Kaçak cep telefonları, otobüs bagajında bulunan peynir teknesinin içinde yer alıyordu.

20 Mayıs 2021 Perşembe 11:10
Kaçak telefonlar, otobüs bagajında bulunan peynir tenekesinde bulundu
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Adana’da bugün polis ekipleri tarafından şüphe uyandırdığı gerekçesiyle duldurulan bir yolcu otobüsü içerisinde arama gerçekleştirildi. Yolcu otobüsünün içerisinde bulunan peynir tenekesinde gümrük kaçağı 15 telefon bulundu. Telefonlara el konulurken, tenekenin sahibinin bulunması ve yakalanması adına çalışmalar başlatıldı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, yolcu otobüsünün içerisinde bulunan 15 gümrük kaçağı cep telefonuna el koydu. 


Son Güncelleme: 20.05.2021 11:10
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Adanaşüpheli Yolcu Otobüsü15 Kaçak Cep TelefonuKaçakçılıkTelefon Kaçakçılığı
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