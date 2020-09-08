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Kaçak kına gecesine ceza yağdı! 22 bin 500 TL ceza yazıldı

Bursa'da yakın bir zamanda yasaklanmasına karşı izinsiz olarak gerçekleştirilen kına gecesine polisler tarafından baskın düzenlendi.Kına gecesine katılan 15 kişiye toplamda 22 bin 500 TL ceza yazıldı.

08 Eylül 2020 Salı 23:53
Kaçak kına gecesine ceza yağdı! 22 bin 500 TL ceza yazıldı
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Bursa'da yakın bir zamanda yasaklanmasına karşı izinsiz olarak gerçekleştirilen kına gecesine polisler tarafından baskın düzenlendi.Kına gecesine katılan 15 kişiye toplamda 22 bin 500 TL ceza yazıldı.

Bursa Nilüfer ilçesinde bir salonda yakın bir zamanda 81 il Valiliğine gönderilen genelge ile kına gecelerinin yasaklanmasına karşı kaçak bir şekilde düzenlenen kına gecesine ihbar üzerine polis baskın düzenledi.


Kent genelinde artan korona-virüs salgınına önlemler kapsamında yasaklanan kına gecesi düzenlenmesine uymayan Damat, gelin ve işletme sahibine 3 bin 150 

TL den toplamda 12 bin 600 TL ceza yazılırken kınaya giden 11 kişiye 900 TL’den 9 bin 900 TL ceza yazıldı. Polis baskınında 15 kişiye toplamda 22 bin 500 TL ceza yazıldı.

Sosyal medyada dâhil olmak üzere bir çok yerde uyarılmalara rağmen kaçak kına düzenleyen ve sosyal mesafeye uymayan davetlilerden bazıları polislere sorun çıkartırken küçük çaplı tartışmalar yaşandı.



Son Güncelleme: 08.09.2020 23:53
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Anahtar Kelimeler:
KAçak Kına GecesiBursa Nilüfer
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