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Kaçak etil alkol korku salmaya devam ediyor! İzmir'de 12 ton kaçak alkol operasyon sonucu yakalandı

Kaçak etil alkol son dönemlerde birçok can almış ve halkın sağlığını riske atmıştır. İzmir'in Bornova ilçesinde 12 ton kaçak alkol yürütülen operasyonun ardından ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı. İşte detaylar...

09 Şubat 2021 Salı 18:14
Kaçak etil alkol korku salmaya devam ediyor! İzmir'de 12 ton kaçak alkol operasyon sonucu yakalandı
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Polis ekipleri tarafından yapılan Operasyon İzmir ilinin Bonova ilçesinde gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 2 depoya gizlenmiş toplamda 12 tonluk kaçak etil alkole el konuldu. Operasyon sonucunda 3 kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

 

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şuçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Serintepe Mahallesi’nde yer alan 2 depoyla ilgili kaçak alkol olduğu bilgisi operasyonu harekete geçirdi.

 

Depoların birbirine yakın olduğu bildirildi, düzenlenen operasyon sonucunda 5 litrelik plastik bidonlara konulmuş toplamda 12 tonluk kaçak etil alkole el konuldu. Bunun yanında polis ekipleri sahte etikleri de ele geçirdi.

 

İmalatı yapan kişilerin, etil alkolleri gizlemek adına plastik bidonların üstüne dizel araçlarda kullanılmakta olan değişik bir kimyasal çözeltinin bastığını, bu etiketlerin altında gerçek etiketlerin belirgin bir şekilde belli olduğu bildirildi.

 

Operasyon sonucunda A.G., M.G. ve D.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Son Güncelleme: 09.02.2021 18:14
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