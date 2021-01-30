Kabinenin toplanacağı tarih belli oldu! Masada önemli konular

Gelen haberlere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığından kabine toplantısı 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılacak. Tüm bakanların katılacağı toplantıda korona virüs vaka sayılarını durumu, kısıtlama ve tedbirlerin salgının seyrine etkisi, kafe ve restonların tedbirler ile açılması, yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı ve son günlerde gündemde olan gıda fiyatlarında fahiş artışların önüne geçilmesi gibi çok önemli konular var.

KAFE VE RESTOLARIN DURUMU ELE ALINACAK

Tedbiriler kapsamında uzun süredi kapalı olan ve sadece paket servis için açık olan restoran kafelerin durumunun ne olacağı toplantısının önemli konularında olacak. Geçtiğimiz günlerde kafe ve restoran sahipler sıkı tedbirler ile açılmak istediklerini bildirmiş ve bu konuda adım beklediklerini açıklamışlardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada yaşanan bu süreçte zor zamanlar geçiren esnafın yanında olduklarını aylık 1000 lira mali desteklerinin yanında esnafa kira yardımı yapılmaya devam edileceğini ifade etmişti.

KISITLAMALAR DEVAM EDECEK Mİ?

Masadaki önemli konularda biriside hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının devam edip, etmeyeceği olacak. Toplantıda kısıtlamaların salgının seyrine etkisi masaya yatırılacak ve toplantı sonunda kısıtlamaların devam edip etmeyeceği yada esnetilip esnetilmeyeceği netleşecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM 15 ŞUBAT TARİHİNDE BAŞLAYACAK MI?

Diğer bir önemli konu olan yüz yüz eğitimin 15 Şubat tarihinde başlayıp başlayamacağı eğer yüz yüze eğitim başlarsa aşamalı mı olacak? gibi eğitim camiasının yakından takip ettiği ve cevabını merak ettiği tüm soruların yanıtları kabine toplantısında belli olacak. Toplantıda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yüz yüz eğitime hazırlık aşamaları ve bilim kurulunun tavsiye kararlarının kurula anlatması bekleniyor.