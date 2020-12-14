Kabine, yılbaşı için 4 gün sokağa çıkma yasağının kararını verdi!

Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlere ek hergün yeni tedbirler sunulurken tüm Türkiye'nin gözü bugün yapılan Kabine Toplantısına çevrildi. Toplantıda alınacak kararları ve gelebilecek olan ek tedbirler vatandaşlar tarafında merak edilirken 'yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorunun yanıtı da aranmaya başladı.

Koronavirüs salgını süreci boyunca vaka sayılarını en az düzeye indirebilmek içi uygulanan kısıtlamalar arasında sokağa çıkma yasağı ve 64 yaş üzeri ile 20 yaş altı kısıtlamalar yer alıyor. Hafta sonları uygulananile birlikte vatandaşlar hafta sonuna denk gelen yılbaşı gününde de kısıtlamaların olup olmayacağını merak ediyordu. Bu soruların yanıtların bugün yapılan Kabine toplantısında yanıt buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrasında gerçekleştirdiği konuşmasında hafta sonu ile denk gelen yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlamasının olacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmasında, "Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacak" ifadelerini kullandı.